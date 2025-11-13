Málaga en Futuro, con el patrocinio de Cajamar, da la bienvenida a Dacha Jiménez Pereiras, directora general del grupo Bastón de Oro, un grupo residencial ... de personas mayores y personas con discapacidad de presencia Nacional, que se encarga de sus cuidados, atención y servicios. En Málaga, cuentan con la residencia Las Palmeras, en los antiguos Ángeles Custodios en Pedregalejo. «Hemos conseguido unas instalaciones maravillosas con más de 12.000 metros cuadrados y casi 10.000 metros cuadrados de jardines. Es un oásis», destaca Dacha durante la entrevista con el subdirector de SUR, Javier Recio, en la propia sede del periódico.

Las Palmeras tiene 132 habitaciones y capacidad para 180 personas. La mayoría de las habitaciones son individuales, pero también ofrecen dobles para matrimonios, familia y combinaciones similares. «Contamos con trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas, educadores, fisioterapeutas, auxiliares, enfermeros, médicos, peluqueros, podólogos y, además, personas externas que vienen a hacer terapias», afirma la directora general del grupo Bastón de Oro, quien añade que es un modelo de cuidados 360.

«Málaga es una maravilla, que se gestiona como una ciudad pequeña para llegar a todos lados, pero con un alcalde que piensa a lo grande y fomenta que vengamos empresas de fuera», asegura Jiménez sobre cómo ve la ciudad. Además, señala que se sienten parte de la ciudad y no descartan invertir más en Málaga, donde ya llevan tres años integrados e ilusionados.