Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Dacha Jiménez Pereiras, directora general del grupo Bastón de Oro

Dacha Jiménez Pereiras, directora general del grupo Bastón de Oro Pedro J. Quero

Dacha Jiménez Pereiras, directora general del grupo Bastón de Oro

Málaga en Futuro
«Málaga fomenta que vengamos las empresas de fuera»

El grupo Bastón de Oro es un grupo residencial de personas mayores y personas con discapacidad de presencia Nacional

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:27

Comenta

Málaga en Futuro, con el patrocinio de Cajamar, da la bienvenida a Dacha Jiménez Pereiras, directora general del grupo Bastón de Oro, un grupo residencial ... de personas mayores y personas con discapacidad de presencia Nacional, que se encarga de sus cuidados, atención y servicios. En Málaga, cuentan con la residencia Las Palmeras, en los antiguos Ángeles Custodios en Pedregalejo. «Hemos conseguido unas instalaciones maravillosas con más de 12.000 metros cuadrados y casi 10.000 metros cuadrados de jardines. Es un oásis», destaca Dacha durante la entrevista con el subdirector de SUR, Javier Recio, en la propia sede del periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  2. 2 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  3. 3 Trasladado al Clínico un conductor herido tras el vuelco de otro camión en Torremolinos
  4. 4 Agresión mortal en Fuengirola: la víctima estuvo dos semanas en coma tras recibir un puñetazo
  5. 5

    El bocadillo moruno: el campero que se convirtió en desayuno por petición de los clientes en Málaga
  6. 6 La borrasca Claudia pone en aviso amarillo a Málaga por lluvias y tormentas «persistentes» este viernes
  7. 7 Fallece en Málaga a los 93 años Fosforito, el último genio del cante
  8. 8 Llega a Málaga The Circular Market, mercadillo para darle una segunda vida a lo que ya no usas en casa
  9. 9 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  10. 10

    Giro judicial en las torres de Repsol: un auto obliga a Urbania a pagar si quiere los terrenos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Málaga fomenta que vengamos las empresas de fuera»