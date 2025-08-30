Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unai Vencedor, en un entrenamiento reciente Luismi. ATHLETIC CLUB

Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes

Las graves lesiones de Luismi y Álex Pastor obligan a un esfuerzo final con poco margen para tratar de reforzar alguna de las posiciones afectadas

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:15

El mercado de fichajes para un club es un organismo vivo, sujeto a imprevistos, giros inesperados. En este sentido, no ha habido entre los clubes ... de Segunda División uno más golpeado que el Málaga que si hace unas semanas sólo se planteaba la llegada de un extremo, pero sin necesidad de romper la hucha y vaciarla, ahora se puede declarar con justicia como el más golpeado por las desgracias, al perder a dos 'titularísimos' en el mismo número de semanas. A las fracturas maxilofaciales múltiples de Luismi, en un choque fortuito con un compañero ante el Eibar, se le suma la triada en la rodilla derecha de Álex Pastor el miércoles en un entrenamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  3. 3 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  4. 4 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  5. 5

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  6. 6 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia
  7. 7 Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas
  8. 8

    Los constructores de Málaga en la década de 1920
  9. 9 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  10. 10

    WhatsApp e IA: así quiere acabar una startup malagueña con la frustración de cargar el coche eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes

Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes