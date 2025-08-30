Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes

El mercado de fichajes para un club es un organismo vivo, sujeto a imprevistos, giros inesperados. En este sentido, no ha habido entre los clubes ... de Segunda División uno más golpeado que el Málaga que si hace unas semanas sólo se planteaba la llegada de un extremo, pero sin necesidad de romper la hucha y vaciarla, ahora se puede declarar con justicia como el más golpeado por las desgracias, al perder a dos 'titularísimos' en el mismo número de semanas. A las fracturas maxilofaciales múltiples de Luismi, en un choque fortuito con un compañero ante el Eibar, se le suma la triada en la rodilla derecha de Álex Pastor el miércoles en un entrenamiento.

La compleja planificación de la plantilla por parte de la dirección deportiva, siempre en contacto con el entrenador, se ha ido al garete. A menor escala hace un año se produjo un episodio parecido en el Málaga, con la lesión en un pie de Lobete y un problema muscular de Kevin, que forzaron el fichaje de Rahmani, a la postre nada productivo.

La situación ahora es más grave y con menos margen de maniobra. Loren Juarros y su equipo están en pleno zafarrancho analizando opciones con las doce de la noche del lunes como plazo límite. «Sé que el club va a intentar hacer un esfuerzo; si no es en esa posición será en otra», manifestó ayer Sergio Pellicer, que con estas palabras mantuvo un tono de exigencia al tiempo que de comprensión cara a las limitadas opciones en un breve plazo y sin tantas opciones disponibles a día de hoy en el mercado.

Las posibilidades son múltiples ahora: buscar un central, un medio centro, un jugador polivalente que pueda alternar ambas funciones, al estilo de Izan Merino, echar el resto en una de las demarcaciones con un jugador con más salario o una apuesta 'low cost' para ambas posiciones, que en todo caso llevaría al Málaga a tener 29 jugadores, después de que este jueves se oficializara la llegada de Dorrio, el extremo requerido.

Claro está, Álex Pastor tendrá harto complicado reaparecer este curso (entre el periodo de baja y la puesta a punto tras el alta médica), y hay otros cuatro lesionados de larga duración: Luismi, Ramón, Moussa y Haitam, que es el que está más cerca de reaparece,r y de hecho ya ha empezado a saltar a entrenarse con el grupo. Pero su inactividad reclama mucha cautela y es una incógnita si llegará a tener continuidad en la competición o si estará para sumar.

Ampliar Loren Juarros y Capote (derecha), junto a Martín Aguilar y Antonio López. SALVADOR SALAS

Así las cosas, el Málaga va a tener seis bajas este domingo, y siete en el derbi ante el Granada el próximo sábado, al ausentarse Adrián Niño, con la sub-21, si no suceden más imprevistos, y aun habiendo esquivado la bala de perder a Izan Merino en dos amistosos con la sub-20.

Visto así, la plantilla del Málaga, con 27 efectivos ahora, no es numerosa. Además, la baja de larga duración de Álex Pastor permite que hasta el 80% de su ficha no compute en el límite salarial, y facilita un fichaje en su lugar. LaLiga ha introducido también esta campaña una nueva norma de control económico que habilita la opción de tres fichajes libres y uno con traspaso superando el tope permitido, pero esto se ha de actualizar meses más tarde, es como una hipoteca a futuro. Además, el Málaga tendrá más hueco en el límite salarial, pero tendrá que seguir abonando las fichas de sus jugadores, aspecto a considerar si llega a fichar dos futbolistas más y a reunir a 29.

En el caso del medio centro, el Málaga se ha interesado por la situación de Unai Vencedor, cedido por el Athletic las dos últimas campañas en Segunda (Eibar y Racing), con un buen rendimiento. Tiene dos años más de contrato y no cuenta para Valverde. Podría volver a salir a préstamo o desvincularse. Le siguen el Granada, el Córdoba y el Sporting también, y parece una apuesta 'vencedora', haciendo un juego de palabras, pero onerosa, salvo que el Málaga encontrara una ayuda a través de un patrocinador. En las últimas horas le ha llegado una oferta elevada del Pogon Szczecin, de la Primera polaca.

Como centrales, con tres efectivos ahora (Moussa sigue de baja ,aunque se puede recurrir a la polivalencia de Izan Merino o al filial Recio) uno de los nombres relacionados con el Málaga es Pelayo, formado en el Sporting, que pasó después por el juvenil y filial del Barcelona y que no jugó casi nada la pasada campaña en Primera en el Rayo Vallecano.

Al tener un lesionado de larga duración, siempre quedará la opción de fichar a un jugador libre, sin equipo, fuera del plazo, después de este lunes, pero las opciones serán más limitadas en cuanto al número de candidatos y su valía.