Weligton asciende al Brasileirao como asistente en el Clube do Remo

El mito del Málaga, el brasileño Weligton, alcanza otro hito en su carrera. De la mano de Guto Ferreira, el que fuera zaguero blanquiazul durante ... diez años, ha logrado (como segundo entrenador) el histórico ascenso del Clube do Remo, equipo de la ciudad de Belém, al Brasileirao, más de 30 años después. El 'León Azul' consiguió ascender con cierta épica, con una remontada incluida (3-1) ante el Goiás.

El técnico Guto Ferreira, todo un especialista en ascensos (ha conseguido ya cinco) ha acogido a Weligton, que se ha erigido en una de sus personas de confianza: fue petición expresa su incorporación al Remo, después de que a principios de 2025 también formara parte de su cuerpo técnico en el Cuiabá.

Dado el estatus de leyenda que posee en el Málaga, donde hizo sus primeros 'pinitos' en los banquillos muy poco después de retirarse como miembro de los 'staff' técnicos del Gato Romero y de Míchel, el malaguismo desea que el mítico defensa regrese al club en un futuro no muy lejano. Mientras tanto, el de Fernandópolis sigue formándose y labrándose una trayectoria en los banquillos de su país, antes de dar el salto a Europa de manera coherente, como ya hiciera en su etapa como jugador.