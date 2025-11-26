Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Weligton observa un calentamiento del Málaga durante su etapa en el cuerpo técnico blanquiazul. SUR

Weligton asciende al Brasileirao como asistente en el Clube do Remo

La leyenda del Málaga forma parte del cuerpo técnico de Guto Ferreira en el club de la ciudad de Belém, que regresa a la élite del fútbol brasileño 31 años después

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:55

Comenta

El mito del Málaga, el brasileño Weligton, alcanza otro hito en su carrera. De la mano de Guto Ferreira, el que fuera zaguero blanquiazul durante ... diez años, ha logrado (como segundo entrenador) el histórico ascenso del Clube do Remo, equipo de la ciudad de Belém, al Brasileirao, más de 30 años después. El 'León Azul' consiguió ascender con cierta épica, con una remontada incluida (3-1) ante el Goiás.

