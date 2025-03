El vídeo motivacional que vio el Málaga para ganar al Ferrol

Jorge Garrido Málaga Lunes, 24 de marzo 2025, 10:42 | Actualizado 17:38h. Comenta Compartir

Había quienes catalogaban el encuentro del sábado como una 'final', otros quizá no le ponían esa etiqueta, dado que todavía el Málaga poseía, por poco que fuera, cierto margen con respecto a la zona de descenso y el Eldense acababa de perder su partido en Elche escasos minutos antes. En lo que muchas personas se pondrían de acuerdo es en que era un partido importantísimo, crucial. Incluso los propios jugadores blanquiazules eran conscientes de ello. Es por eso que, antes de que iniciara el choque, los futbolistas del Málaga salieron 'extra motivados' al ver un vídeo motivacional que se ha hecho viral entre los malaguistas en las redes sociales.

El vídeo es obra de Álvaro Guerra (@elgueerra), un creador de contenido, mayoritariamente de humor, malagueño y malaguista. En el vídeo, Guerra relata que «ya no te acuerdas, ¿no? Se te ha olvidado el gol en el último suspiro (el de Antoñito). Se te ha olvidado lo que es salvar un equipo con 18 fichas. Se te ha olvidado el equipo que iba arrastrando el escudo por los campos». Recuerda que el Málaga quizá ya no es «la bestia que reventaba Europa. Ya no tenemos a la 'Doble D', ni a Peiró, ni las chilenas de Baptista, ni la garra de Camacho ni los tres puntos de Javi Gracia».

Pero explica que ahora «somos casa, somos cantera, somos equipo, somos fuerza, somos afición, ante un juicio que nunca termina», y que confía en «el lomo en manteca (Dioni); en Maluma (Dani Sánchez); en Kevin; en Manu Molina; en el Dios Herrero; en Luismi; en Cordero en Chupete, en Izan (Merino); en (Nelson) Monte; en la lucha de Lobete y en todo en lo que confíe 'Pellisex' (Sergio Pellicer). Este equipo no arrastrará jamas nuestro escudo. Levantémoslo, como se levantaron ellos del barro. Siempre Málaga Club de Fútbol».

Tras el partido, Lobete fue quien reconoció que los jugadores vieron este vídeo antes del vital choque: «Fue muy bonito. Era un vídeo que decía que confiaba en el Lobete luchador y me sentí muy identificado. Lo pusieron a lo largo de la semana y nos gustó, así que pedimos verlo antes del partido».