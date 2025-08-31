Un triunfo de muchos quilates

Comenta Compartir

Rafa está bendecido por los dioses peloteros. Es un centrocampista que disfruta disparando a puerta, y además no se lo piensa. Tras su gol de ... chilena ante la Real Sociedad B, en Las Palmas consiguió otro tanto de bella factura e igual de importante. Sus dos golazos han servido para 6 puntazos, y eso no tiene precio. El jugador cordobés se encuentra a gusto, ha encontrado su sitio tras haberlo pasado mal hace algún tiempo en la cantera (estuvo a punto de dejar las filas blanquiazules) y es un valor indudable. Su gol sirvió para ganarle a un recién descendido de Primera, con un buen partido, pese a que hubo fallos en momentos determinados que nos pudieron complicar la cosa. Afortunadamente no ocurrió, y el equipo de Pellicer, pese a las conocidas y duras bajas por lesión, demostró que está llamado a nuevas gestas, aunque eso no quita (miedo me da esta victoria conociendo la labor del director deportivo) que necesitemos un central y un medio centro defensivo. De todas maneras, en estos momentos no podemos ser negativos, porque el Málaga, solidario, entregado, con ganas, consiguió una gran victoria, y nos dio la oportunidad de ver a un recuperado Juanpe, que puede ser una de las grandes noticias de la temporada, y un Chupe que va a valer mucho, pero mucho dinero.

La UD Las Palmas tuvo muy pocos momentos de lucidez, y eso que en los 10 primeros minutos se vio con la sorpresa de dos tarjetas amarillas a 'su favor' en dos jugadas que no las merecieron ni Murillo ni Víctor. Miedo nos dio también pensar que Eder Mallo quería quitarse el absurdo 'sanbenito Tarragona', y por eso cuando en el minuto 25 se formó un 'esperpento VAR' cortando una peligrosísima jugada ofensiva del Málaga, nos temimos lo peor... Menos mal que el árbitro encontró su camino, como el Málaga, que sigue invicto, se coloca en puestos ilusionantes y derrotó a un rival muy potente, con una plantilla de quilates, pero, oigan, no pudo con el Málaga de Rafa, Chupe y Juanpe. ¡Ah!, se nos olvidaba gracias a José Alberto por regalarnos a Montero...

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión