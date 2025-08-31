Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Palco 17

Un triunfo de muchos quilates

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 31 de agosto 2025, 22:10

Rafa está bendecido por los dioses peloteros. Es un centrocampista que disfruta disparando a puerta, y además no se lo piensa. Tras su gol de ... chilena ante la Real Sociedad B, en Las Palmas consiguió otro tanto de bella factura e igual de importante. Sus dos golazos han servido para 6 puntazos, y eso no tiene precio. El jugador cordobés se encuentra a gusto, ha encontrado su sitio tras haberlo pasado mal hace algún tiempo en la cantera (estuvo a punto de dejar las filas blanquiazules) y es un valor indudable. Su gol sirvió para ganarle a un recién descendido de Primera, con un buen partido, pese a que hubo fallos en momentos determinados que nos pudieron complicar la cosa. Afortunadamente no ocurrió, y el equipo de Pellicer, pese a las conocidas y duras bajas por lesión, demostró que está llamado a nuevas gestas, aunque eso no quita (miedo me da esta victoria conociendo la labor del director deportivo) que necesitemos un central y un medio centro defensivo. De todas maneras, en estos momentos no podemos ser negativos, porque el Málaga, solidario, entregado, con ganas, consiguió una gran victoria, y nos dio la oportunidad de ver a un recuperado Juanpe, que puede ser una de las grandes noticias de la temporada, y un Chupe que va a valer mucho, pero mucho dinero.

