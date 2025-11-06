Un trío de delanteros en el Málaga que sólo ha convivido en tres jornadas

Una de las prioridades en la planificación de la plantilla malaguista el pasado verano fue mejorar la capacidad goleadora, en especial la de los delanteros. ... Dioni, al que no se renovó, Castel (salido en invierno) y Baturina dejaron su lugar a Chupete (en realidad ascendido desde el filial ya en el tramo final del curso anterior), Adrián Niño y Jauregi,

A la hora de la verdad, superado el primer cuarto de la temporada, el balance es aceptable en cuanto a goles de los 'nueves', pero el problema está siendo que sólo han estado todos los delanteros disponibles para únicamente tres jornadas, la tercera (0-1 en Las Palmas), la cuarta (2-2 anteel Granada) y la sexta (0-1 del Cádiz), y con matices, porque en el primer partido citado, Jauregi apareció por primera vez en una convocatoria liguera, tras una lesión miotendinosa en el aductor largo de la pierna derecha, sufrida en julio. Por tanto, llegaba corto de forma.

Además, en el choque ante el Cádiz, Niño titular pese a una torcedura en su tobillo izquierdo dos días antes en un entrenamiento, sólo aguantó en el campo apenas media hora. El roteño, que ya faltó en la cuarta jornada convocado por la sub-21, va a reaparecer probablemente mañana, ante el Córdoba, pero ya entonces no estará disponible Chupete. Este fue baja en Castalia hace una semana y se le ha diagnosticado en torno a un mes sin competir por una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda. De esta forma parece maldito el que puedan estar los tres puntas a las órdenes de Pellicer.

Aun con eso, suman más goles. Chupete, cuatro (dos dobletes); Niño, jugando tan poco, uno (más otro con la sub-21 y cuatro en la pretemporada), y Jauregi, dos, este en muy pocos minutos también. A estas alturas, hace un año, Dioni contabilizaba tres dianas, frente a una de Castel y otra de Baturina, pero la suya en la Copa del Rey. Siete tantos frente a cinco, y pese a que suman muchas semanas de inactividad los tres 'nueves'. Se podrían ir, con estos promedios, en torno a la treintena, lo que no está nada mal.