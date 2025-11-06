Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adrián Niño, Chupete y Jauregi. SALVADOR SALAS/ÑITO SALAS/MARILÚ BÁEZ

Un trío de delanteros en el Málaga que sólo ha convivido en tres jornadas

Una lesión muscular en el inicio del curso de Jauregi y una actual de Chupete se sumaron a la torcedura de tobillo de Niño, en la maldición de los tres 'nueves' del Málaga esta temporada

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:10

Comenta

Una de las prioridades en la planificación de la plantilla malaguista el pasado verano fue mejorar la capacidad goleadora, en especial la de los delanteros. ... Dioni, al que no se renovó, Castel (salido en invierno) y Baturina dejaron su lugar a Chupete (en realidad ascendido desde el filial ya en el tramo final del curso anterior), Adrián Niño y Jauregi,

