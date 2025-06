¿Tercera temporada del Málaga con los mismos laterales?

¿Puede seguir el Málaga por tercera temporada consecutiva con los mismos laterales? La planificación del club invita a pensar en esta dirección, con la ... renovación automática de Gabilondo y de Víctor García a partir de la permanencia en Segunda del equipo, como estaba recogido en sus contratos. Sin embargo, en esta campaña se ha producido un cambio de tendencia en el protagonismo que han tenido los cuatro defensas de cada costado, dentro de una costumbre de Sergio Pellicer a rotar con frecuencia en esos puestos.

Si Puga y, sobre todo, Dani Sánchez han dado un paso adelante, no ha pasado lo mismo con sus compañeros de posición. El debate está abierto. Los números no engañan. El granadino ha terminado la campaña con 2.185 minutos, frente a los 1.249 de Gabilondo, de forma que casi lo dobla. No sólo eso, la tendencia del guipuzcoano ha sido de más a menos, porque entre sus 14 partidos como titular, nueve fueron en la primera vuelta y cinco en la segunda. Mientras, Puga totaliza 24 partidos en el once inicial, cifra elevada, máxime si se tiene en cuenta que el equipo acabó la campaña con un cambio de dibujo, con tres centrales, y situando a Antoñito como 'carrilero' derecho y prescindiendo de Puga y Gabilondo desde el inicio.

Laterales derecho 2.185 minutos jugados por Puga frente a 1.249 de Gabilondo, cuando la pasada campaña fueron 484 minutos del granadino, llegado en invierno y 2.854 del vasco. Esta campaña son 31 partidos jugados de Puga, 24 de titular y 16 completos, por 21 choques de Gabilondo, 14 desde el inicio y 11 al completo.

La diferencia entre lo sucedido en la temporada 2023-24 y la que acaba de terminar es evidente, más allá de que Puga se incorporó en el mercado invernal, ya jugó 484 minutos y fue entrando poco a poco en el equipo tras un periodo de aclimatación. Hasta entonces Gabilondo fue totalmente indiscutible, con 2.854 minutos. Ambos jugadores son de un corte similar. Con recorrido en ataque y capacidad para llegar hasta la línea de fondo y buscar centros, pero a nivel defensivo el excanterano de la Real Sociedad ha flaqueado más en una categoría en la que se penalizan más los errores y desajustes.

¿Y qué ha sucedido en el lateral izquierdo? Una circunstancia parecida, la de que Dani Sánchez ha ganado relevancia en perjuicio de Víctor García. El malagueño ha acabado la competición liguera con 1.971 minutos, con 24 partidos jugados y 22 de titular, frente a los 1.661 minutos del de Requena, con 21 choques disputados y 19 en el once inicial.

Lo más relevante es que, como sucede con los laterales diestros, ha habido una evolución en estos meses. En la primera vuelta Dani Sánchez fue titular nueve veces, y quince en la segunda, frente al doce-nueve de Víctor en esos tramos de la competición. Además, Dani ha marcado dos goles y ofrecido tres asistencias. Su relevancia en el último tercio de campo ha sido mayor que la de su compañero, que sólo ha dado un pase de gol.

Laterales izquierdo 1.971 minutos jugados por Dani Sánchez frente a 1.661 de Víctor García, cuando la pasada campaña fueron 1.552 minutos del malagueño y 1.922 del de Requena. Esta campaña son 24 partidos jugados por Dani Sänchez, 22 de titular y 17 completos, por 21 choques de Víctor, 19 desde el inicio y 15 al completo.

El Málaga decidió hace unas semanas renovar a Dani Sánchez, que acababa contrato, hasta 2027, y de esta forma premiaba la progresión del único de los laterales nacido en la provincia y con paso por la cantera del club. Aparte de sus números ofensivos en la campaña ha tenido alguna actuación memorable, como en casa ante el Eldense, cuando pudo haber dado tres asistencias de gol, pero las acciones fueron invalidadas por sendas revisiones en el VAR. Si se repasan las cifras de la 2023-24 se comprueba cómo entonces Víctor García participaba más: 1.922 minutos, por encima de los 1.552 de Dani.

Durante su comparecencia para analizar la temporada, el director deportivo, Loren Juarros, manifestó que no van a fichar centrales, y quizás estas palabraspuedan ser sintomáticas si se lee entre líneas, ya que no lanzó un mensaje más amplio, relativo a que no van a llegar defensas, dejando la puerta abierta a alguna remodelación, sobre todo respecto a Gabilondo y Víctor García, que han jugado menos. En todo caso, el problema es el mismo que en otras demarcaciones. El Málaga tiene 24 fichas ocupadas con jugadores con contrato, y antes que entrar hay que dejar salir. Antes de fichar, concretar cesiones o rescisiones.