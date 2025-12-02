Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Casquero, Corona, Arnáiz, Óscar y Trigueros, futbolistas talaveranos de primer nivel. SUR

Talavera, una tierra de ilustres futbolistas

La localidad que visita este miércoles el Málaga en la Copa del Rey ha dado este siglo cinco excelentes centrocampistas de Primera División: Corona, Casquero, Arnaiz, Trigueros y Óscar Rodríguez

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:47

Comenta

Hay municipios tan poblados o más que la capital de provincia o región. Sucede en Pontevedra con Vigo o en Cádiz con localidades como Jerez, ... San Fernando o Algeciras. Talavera, que visitará el Málaga este miércoles (20.00 horas) en la segunda ronda de la Copa del Rey, iguala en habitantes prácticamente a Toledo, unos 85.000 habitantes, y en lo que va de siglo ha sido una tierra fértil en excelentes futbolistas de Primera División: cinco centrocampistas y casi todos con un excelente disparo de larga distancia. Hay un sexto, Javier Espinosa (que pasó por la cantera del Barcelona), que jugó 44 encuentros en la máxima categoría en España (en el Villarreal y el Almería), pero sus otros paisanos tuvieron más recorrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos de los tres detenidos por la violación grupal en Málaga tienen antecedentes policiales por agresión sexual
  2. 2 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  3. 3 Nueva agresión sexual grupal en Málaga: dos detenidos por violar a una chica mediante sumisión química
  4. 4 Muere un hombre de 54 años en una colisión entre un camión y una furgoneta en Casarabonela
  5. 5 La Fiscalía archiva la denuncia de AMAMA por la supuesta alteración de historiales médicos
  6. 6

    Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación para pymes y autónomos
  7. 7 Los trabajadores podrán agotar los cinco días del permiso de hospitalización y cuidado de un familiar aunque éste termine el reposo domiciliario
  8. 8 Muere una mujer en el incendio de una casa en Fuengirola
  9. 9 Un tribunal retira la pensión compensatoria de 2.000 euros a la ex tras revelar un detective que vivía con otra pareja
  10. 10 Estos son los nuevos Soletes de la Guía Repsol para celebrar la Navidad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Talavera, una tierra de ilustres futbolistas

Talavera, una tierra de ilustres futbolistas