Talavera, una tierra de ilustres futbolistas

Hay municipios tan poblados o más que la capital de provincia o región. Sucede en Pontevedra con Vigo o en Cádiz con localidades como Jerez, ... San Fernando o Algeciras. Talavera, que visitará el Málaga este miércoles (20.00 horas) en la segunda ronda de la Copa del Rey, iguala en habitantes prácticamente a Toledo, unos 85.000 habitantes, y en lo que va de siglo ha sido una tierra fértil en excelentes futbolistas de Primera División: cinco centrocampistas y casi todos con un excelente disparo de larga distancia. Hay un sexto, Javier Espinosa (que pasó por la cantera del Barcelona), que jugó 44 encuentros en la máxima categoría en España (en el Villarreal y el Almería), pero sus otros paisanos tuvieron más recorrido.

Javier Casquero

Retirado en 2014, con 49 años de edad ya, jugó 322 partidos en Primera, con 43 goles, entre 2001 y 2012, en el Sevilla (hasta 2005), el Racing (en la 2005-06), el Getafe (2006-12). Su último equipo fue el Sporting,. Ejerció como director deportivo en el San Sebastián de los Reyes y llegó a entrenar al Recreativo de Huelva, aunque ahora es habitual oírle como comentarista deportivo en la COPE. Destacaba por un cañón para el lanzamiento desde fuera del área. Pese a su condición de talaverano, se forjó en el Toledo.

Miguel Ángel Corona

Retirado en 2017 en el Almería, tiene ahora 44 años. Se empezó a saber de él en el famoso torneo de alevines de Brunete y fichó por el Real Madrid a los 12 años y fue internacional en categorías inferiores. Su debut en Primera fue en el Zaragoza en la temporada 2000-01 y tiene 201 partidos y seis goles en esa categoría entre el cuadro maño y el Almería, y vivió varios ascensos y descensos entre Segunda y Primera. En la 2017-18 debutó como director deportivo del Almería, y en 2020 pasó a ejercer de 'scouting' en el Valencia hasta ser responsable del área y acabar su ciclo allí hace unos días. Como jugador era un medio punta creativo, un 'diez' con último pase.

José Arnaiz

En activo aún en el Granada, a sus 30 años, cuenta con 74 partidos y 4 goles en Primera División. Su formación la completó en el Valladolid, con el que debutó en Segunda, y llegó a estrenarse en la élite en el Barcelona (2017-18) tras fichar por su filial, pero no se consolidó allí y ha sido en el Leganés y en el Osasuna donde ha engordado sus cifras de partidos en la máxima categoría. Ha jugado de delantero o de extremo e, incluso, ahora en el Granada, lo hace casi de interior. Destaca, como Casquero, por su golpeo lejano, con efectos endiablados.

Óscar Rodríguez

Primo del anterior (su segundo apellido es Arnaiz), tiene 37 años y actúa en el Al-Diriya, de Arabia Saudí, ya muy próximo a la retirada. Aunque nació en Talavera creció en una localidad muy pequeña cercana, Los Navalmorales. Es un 'diez' también con excelente tiro a portería y último pase. Como Corona, pasó por la cantera del Real Madrid, desde los 11 años. Su debut en Primera fue en el Leganés, en la 2018-19, y totaliza 196 partidos y 18 goles en ella, jugando también en el Sevilla, el Getafe y el Celta.

Manu Trigueros

Comparte vestuario con Arnáiz en el Granada actualmente y hasta desmarcación. A sus 34 años, ha jugado 330 partidos en Primera División, con 22 goles, y todos fueron en el Villarreal (entre 2013 y 2024) a donde llegó del Murcia Imperial para jugar en su filial. Se acerca al final de su carrera, después de que acabara contrato en el club castellonense y apostara por jugar en una categoría inferior, en el Granada. Como otros de los nombres analizados, tiene un gran tiro de larga distancia. Pese a sus buenos números y regularidad, nunca estuvo en la órbita de la selección española absoluta.