El Talavera, en crisis antes de recibir al Málaga

Tras el empate en Valladolid, el Málaga activa ahora el 'chip' de la Copa del Rey. Visita este miércoles El Prado para medirse al Talavera ... en la segunda ronda (20.00 horas), en un partido que no se podrá ver por televisión a través de ningún canal o plataforma, aunque SUR estará en Talavera de la Reina y ofrecerá a través de su página web una narración minuto a minuto del encuentro, y la posterior crónica del choque. El conjunto toledano es un viejo conocido del cuadro malaguista: se vieron las caras en la famosa 'liguilla' de ascenso a Segunda División en la temporada 1997-98 en la que, si bien es cierto que el Málaga no fue capaz de vencer al equipo manchego (2-1 a domicilio y 1-1 en La Rosaleda), logró el ansiado ascenso a la categoría de plata por primera vez tras su desaparición con una nueva denominación. Este ascenso supuso un cambio de paradigma para el club, que inmediatamente, al año siguiente, subió a Primera, para vivir una de las etapas de mayor esplendor de la entidad.

En la actualidad, el Talavera milita en Primera RFEF, categoría a la que ascendió este curso tras subir vía 'play-off' desde Segunda Federación, y atraviesa un muy mal momento de forma. El cuadro toledano acumula cinco derrotas consecutivas y acaba de destituir a su entrenador Diego Nogales por estos últimos malos resultados. El club comunicó que su relevo es el argentino Alejandro Sandroni, cuyo último empleo fue al frente del Intercity, del que fue despedido al comienzo de la pasada temporada. El conjunto de El Prado ocupa la penúltima plaza en el Grupo 1, habiendo sumado tan sólo 12 puntos en 14 jornadas. Está a cinco puntos de la salvación. Aunque no se está haciendo especialmente fuerte en su estadio, ocho de sus doce puntos esta temporada han llegado como local (dos victorias, dos empates y tres derrotas). Es uno de los equipos más goleados de la competición, con 18 tantos encajados, y el segundo menos realizador, con 14 goles a favor. Su mejor futbolista es el argentino Gonzalo Di Renzo, que suma tres dianas y una asistencia.

Una lesión trunca el reencuentro de Bilal con el Málaga

Uno de los elementos llamativos de este Talavera-Málaga era el reencuentro del Málaga con el exblanquiazul Bilal. El lateral debutó con el primer equipo malaguista en el último partido de la temporada 2022-23, con el descenso a Primera RFEF ya certificado. Al curso siguiente recibió dorsal del primer equipo en la categoría de bronce (recibió el dorsal '3'), aunque Pellicer apenas le dio minutos en la primera mitad de la campaña (actuó en tres partidos, uno en Liga y dos de Copa), lo que propició que en enero de 2024 aceptara rescindir su contrato, y acabó llegando Carlos Puga. Acabó firmando por el Fuenlabrada, donde ha estado jugando hasta este verano, en el que fichó por el conjunto toledano. Y en el 'Tala', el marroquí parece haber encontrado su sitio: ya suma un gol y una asistencia en once partidos (seis como titular), siendo una pieza importante para el equipo.

El exmalaguista Bilal, entrenándose con el Talavera, aunque todo parece indicar que no llegará al choque. CF TALAVERA DE LA REINA

No obstante, todo apunta a que este reencuentro no se va a poder producir, ya que el lateral cayó lesionado hace dos jornadas, en el choque ante el Zamora. El Talavera comunicó que padece una lesión en los isquiotibiales de su pierna derecha. Esta semana se entrenó, pero es probable que Sandroni decida reservar al canterano del Málaga para la Liga.

Talavera de la Reina, cuna de cinco futbolistas de calidad en este siglo

No es una localidad pequeña, precisamente (tiene 84.806 habitantes), pero resulta sorprendente la cantidad de futbolistas de nivel nacidos en Talavera de la Reina que han tenido una carrera notable en el fútbol español en este siglo. José Arnaiz, Manu Trigueros, Javi Casquero, Óscar Rodríguez y Miguel Ángel Corona son todos talaveranos, y se caracterizan los cinco por tener un gran golpeo de balón.

Ampliar Manu Trigueros, José Arnaiz, Javi Casquero, Miguel Ángel Corona y Óscar Rodríguez, grandes futbolistas nacidos en Talavera de la Reina. SUR

Trigueros es probablemente el que más lejos ha llegado: aunque ya se encuentra en el ocaso de su carrera (juega actualmente en el Granada en Segunda), ha disputado casi 500 partidos con el Villarreal y ha logrado títulos a nivel europeo, como la Europa League en 2021 siendo titular indiscutible.

Seguramente la primera imagen que le vendrá a la cabeza a la gente cuando escucha el nombre de Javi Casquero es la de aquella acción con Pepe, pero se estaría olvidando de un gran futbolista con más de 300 partidos en Primera.

Corona es un icono en Almería, con más de 300 encuentros como jugador del equipo indálico. Hasta el pasado 13 de noviembre era el director deportivo del Valencia, en la etapa más difícil del club, con numerosas restricciones a la hora de fichar y viéndose siempre obligado a traspasar a algún jugador clave cada verano.

José Arnaiz ha tenido varias temporadas en la élite, en clubes como Leganés u Osasuna, pero su rendimiento ha comenzado a caer, por lo que ha vuelto a la categoría de plata con el Granada. El extremo ha anotado dos goles este curso, en nueve partidos.

Óscar Rodríguez tuvo varias temporadas a un rendimiento excelso en el Leganés, sobre todo en la 2019-20, en la que marcó nueve goles y dio dos asistencias y estuvo muy cerca de salvar al cuadro madrileño. Actualmente milita en el Al-Diraiyah FC de la Segunda División de Arabia Saudí.