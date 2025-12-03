Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El último once del Talavera en Liga, frente al Cacereño. CF TALAVERA DE LA REINA
Rival del Málaga

El Talavera, en crisis antes de recibir al Málaga

El equipo toledano, que acumula cinco derrotas consecutivas y es penúltimo en su grupo de Primera RFEF, destituyó el día anterior al partido a su entrenador, Diego Nogales, nombrando al argentino Alejandro Sandroni

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:41

Tras el empate en Valladolid, el Málaga activa ahora el 'chip' de la Copa del Rey. Visita este miércoles El Prado para medirse al Talavera ... en la segunda ronda (20.00 horas), en un partido que no se podrá ver por televisión a través de ningún canal o plataforma, aunque SUR estará en Talavera de la Reina y ofrecerá a través de su página web una narración minuto a minuto del encuentro, y la posterior crónica del choque. El conjunto toledano es un viejo conocido del cuadro malaguista: se vieron las caras en la famosa 'liguilla' de ascenso a Segunda División en la temporada 1997-98 en la que, si bien es cierto que el Málaga no fue capaz de vencer al equipo manchego (2-1 a domicilio y 1-1 en La Rosaleda), logró el ansiado ascenso a la categoría de plata por primera vez tras su desaparición con una nueva denominación. Este ascenso supuso un cambio de paradigma para el club, que inmediatamente, al año siguiente, subió a Primera, para vivir una de las etapas de mayor esplendor de la entidad.

