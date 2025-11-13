Sólo once jugadores esquivan la plaga de bajas del Málaga

El inicio tan complicado del Málaga se explica en gran medida por la cantidad ingente de bajas que carga a cada partido que juega. ... Para ilustrar esta percepción, es importante mostrar el siguiente dato: de los 29 futbolistas que, ya sea con ficha del primer equipo o con la del filial pero que actúen habitualmente con el primer plantel blanquiazul, sólo once han sido capaces de eludir el formar parte de la lista de jugadores no disponibles para algún encuentro.

Estos son: los dos porteros, Alfonso Herrero y Carlos López, Rafita, Murillo, Dani Sánchez, Víctor García, Rafa, Dani Lorenzo, Dotor, Lobete y Larrubia. Entre los 18 restantes, comenzaron la campaña lesionados, sufrieron alguna o padecieron algún virus, se perdieron algún encuentro por sanción o han sido convocados para disputar partidos con sus selecciones a lo largo de este inicio de la temporada. El Málaga ha llegado a tener hasta nueve bajas en más de una ocasión (el mínimo han sido seis), y en el partido del pasado sábado se marcharon dos jugadores por problemas físicos en los primeros 45 minutos, Juanpe y Brasanac, que había entrado en el minuto 10 por el el jerezano.

De los futbolistas que comenzaron la temporada lesionados, Ramón, Moussa y Haitam, sólo el extremo se ha recuperado, aunque todavía continúa lejos de un estado físico y ritmo competitivo óptimos. A estos lesionados de larga duración se sumaron Luismi, que en el minuto 20 del primer partido de la temporada chocó con Montero y tuvo que ser operado de una fractura múltiple maxilofacial, y Álex Pastor, que en un entrenamiento sufrió la gravísima triada en su rodilla derecha. Salvo Pastor, que no volverá en toda la temporada (se le dio de baja su ficha para facilitar las inscripciones de otros jugadores), se espera que el resto regresen a partir del mes de enero, pero evidentemente necesitarán un tiempo de readaptación a la dinámica competitiva.

Los jugadores afectados 1. Lesiones o virus: Ramón, Moussa, Haitam, Luismi, Álex Pastor, Puga, Gabilondo, Adrián Niño, Joaquín, Jauregi, Dorrio, Izan Merino, Juanpe, Chupete.

2. Sanciones: Galilea por doble amarilla frente al Burgos, Montero en Santander y Brasanac ante el Andorra.

3. Compromisos internacionales: Adrián Niño con España sub-21, Izan Merino con la sub-20, y Aarón Ochoa con Irlanda sub-19.

Tres expulsados y el 'virus FIFA'

El Málaga es el segundo equipo que más tarjetas rojas ha visto esta temporada, con tres (cinco equipos han tenido cuatro). El primer malaguista en ser expulsado fue Galilea en el tiempo de descuento en Burgos, lo que hizo que no pudiera estar en el siguiente partido frente al Racing. Después fue expulsado Montero, precisamente en Santander contra su exequipo al filo del descanso, en una acción que alteró el devenir del partido, por lo que no estuvo disponible en el triunfo ante el Deportivo (3-0), y Brasanac, que vio la roja directa contra el Andorra en los primeros minutos de la segunda mitad, aunque el equipo acabó goleando en los minutos finales (4-1).

Y como ya sucediera la temporada pasada, al Málaga vuelve a atacarle el 'virus FIFA', que afecta mucho a los clubes de Segunda División porque la competición no para: Adrián Niño se vio obligado a perderse el derbi frente al Granada tras ser convocado por la selección española sub-21. Poco después, cayó lesionado de su tobillo, una dolencia que se agravó mucho cuando forzó por participar ante el Cádiz, y ha estado alrededor de dos meses de baja.

Izan Merino, que ya se había perdido dos choques por unas molestias en el tobillo, se marchó a Chile para jugar el Mundial sub-20 y estuvo más de un mes fuera. Y Aarón Ochoa, aunque sí que ha estado libre de lesiones y este curso tiene un rol más bien secundario, es citado a menudo por Irlanda sub-19. No estuvo frente al 'Dépor' ni estará contra la Cultural Leonesa.

Aunque Pellicer insiste en que no deben ser una excusa, esta infausta plaga de bajas es probablemente la principal causa (que no la única) para que el Málaga no esté dando ese paso adelante que pedía el malaguismo. Por muy poco tiempo, estas ofrecieron un ligero respiro, pero ahora han vuelto a azotar al cuadro de Martiricos.