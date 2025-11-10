Sergio Pellicer, ¿ante un 'ultimátum' cada semana?

Sergio Pellicer no está cómodo. Se puede observar en sus declaraciones y por la aparición de los cánticos para que dimita al final del partido ... del sábado. El entrenador del Málaga intenta sacarle partido a una plantilla diezmada y con problemas que se acumulan cada semana, pero la competencia es máxima y le cuesta mucho trabajo sumar cada punto. De ahí que la trayectoria de los últimos dos meses esté siendo negativa. Cuando esto ocurre, como en todos los clubes, aparecen las dudas sobre el entrenador, que suelen ser los sacrificados cuando las cosas no marchan como se quiere. Pero en este caso, caben dos preguntas: ¿Realmente está tan cuestionado el técnico? ¿Se encuentra condenado a un 'ultimátum' cada semana?

Los dirigentes del club deberán analizar muchos asuntos, algunos colaterales, para tomar la decisión de cambiar al entrenador, pues este representa la pieza fundamental del equipo y es imprescindible calibrar si el rendimiento actual es mejorable, y hasta qué punto. Para ello hay que tener en cuenta la capacidad de la plantilla para remontar, atendiendo a las numerosas bajas, que aumentan cada semana. Pellicer, en cualquier caso, está sometido al juicio de los aficionados, de los que aplauden su trabajo y de los que nunca le tuvieron ese aprecio. Y aparecieron los cánticos en contra al final del choque, cuando se confirmó el empate en superioridad numérica.

Ahora, en una semana completa sin partido (el equipo no jugará hasta el lunes que viene en León), se volverán a las reuniones, como cada semana, para buscar las mejores soluciones, entre las que cabe casi todo. Pellicer entiende que pudieran despedirlo, porque las sensaciones no están siendo buenas, aunque no es la primera vez que hace algún comentario en este sentido. Siempre insiste en que tiene la conciencia tranquila, pues nadie le niega su compromiso y trabajo. La clave para el técnico y también para el equipo se centra en saber si, en las circunstancias actuales, otros preparadores pueden sacarle más rendimiento al Málaga.

La situación actual del Málaga, aunque esté cerca de la zona de descenso, no es alarmante, sobre todo si se tiene en cuenta cuál es la disponibilidad de jugadores del equipo blanquiazul. La plantilla no estaba compensada, con un solo 'pivote' y los centrales justos, y las nuevas ausencias le afectan mucho más. Estos problemas los tiene Pellicer y seguramente cualquier técnico que pudiera sustituirlo.

Pero el entrenador siempre ha reclamado claridad sobre su situación, que tenga seguridad para poder trabajar con cierta tranquilidad. Otra cosa será que el club le pueda ofrecer todo el crédito, pues los resultados, como siempre, serán los que marquen algunas decisiones. El apoyo de los dirigentes al entrenador, de esta forma, puede ir variando a medida que avance el campeonato sin que se establezca una cierta estabilidad, algo complicado que se pueda producir en estas circunstancias.

La posición del entrenador, sin embargo, siempre será clave a la hora de tomar cualquier decisión para propiciar un cambio. El diagnóstico del entrenador y sus posibilidades de sacar adelante el proyecto suelen ser determinantes. Además, en el caso de Pellicer, como comentó tras el empate con el Córdoba, él no va a dimitir.

Ahora está el equipo a un punto del descenso, a la espera del partido del lunes de la semana próxima en el campo de la Cultural Leonesa (a las 20.30 horas), mientras que en la siguiente jornada visitará La Rosaleda el Mirandés (a las 21.00 horas). La necesidad de ganar será más intensa e importante en estos dos envites claves para el Málaga.