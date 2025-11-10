Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sergio Pellicer, algo cabizbajo y pensativo durante el derbi del sábado en La Rosaleda. MARILÚ BÁEZ

Sergio Pellicer, ¿ante un 'ultimátum' cada semana?

Las dificultades del Málaga para reaccionar también cuestionan al técnico y pueden abrir la puerta a cualquier solución si no llegan los resultados positivos

Antonio Góngora

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:10

Sergio Pellicer no está cómodo. Se puede observar en sus declaraciones y por la aparición de los cánticos para que dimita al final del partido ... del sábado. El entrenador del Málaga intenta sacarle partido a una plantilla diezmada y con problemas que se acumulan cada semana, pero la competencia es máxima y le cuesta mucho trabajo sumar cada punto. De ahí que la trayectoria de los últimos dos meses esté siendo negativa. Cuando esto ocurre, como en todos los clubes, aparecen las dudas sobre el entrenador, que suelen ser los sacrificados cuando las cosas no marchan como se quiere. Pero en este caso, caben dos preguntas: ¿Realmente está tan cuestionado el técnico? ¿Se encuentra condenado a un 'ultimátum' cada semana?

