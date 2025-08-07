Seis descartes de Primera División que pueden 'hacer match' con el Málaga

El mercado veraniego de fichajes se acerca a su final (el lunes 1 de septiembre a última hora del día) y se van concretando las ... plantillas de Primera y División, pero en la máxima categoría sigue habiendo todavía un excedente importante de jugadores, casi medio centenar, que figuran claramente en la categoría de descartes.

El Málaga, como la mayoría de sus rivales, no pierde de vista este grupo de futbolistas cara a su objetivo de contratar un extremo de banda izquierda que pondría el broche final a su plantilla para la próxima temporada, el vigésimo séptimo de los efectivos que se pondría a las órdenes de Sergio Pellicer.

La dirección deportiva del club de Martiricos no tiene una prisa especial en cerrar esta operación y es probable que el refuerzo no llegue a tiempo al inicio liguero (el sábado 16), pero en este momento hay seis jugadores de Primera que encajan en el perfil deseado y podrían 'hacer match'. Lógicamente, muchos de ellos son futbolistas también sondeados por otros clubes de Segunda e incluso alguno de Primera.

Adu Ares (Athletic)

Extremo derecho de 23 años, no aprovechó la pasada campaña, la de su primera cesión, al Zaragoza, con 1.469 minutos, dos goles y una asistencia en 30 partidos, sólo 18 de titular. Fue alineado casi indistintamente en las dos bandas. Tiene un bagaje de 21 encuentros en Primera con el Athletic y ha marcado diez tantos en Primera RFEF (en dos temporadas). Jugador de gran físico y resistencia (ascendencia guineana), pero sin un talento singular.

Iker Losada (Betis)

Podría tener perfectamente un mercado en la máxima categoría, pero donde cuajó la mejor campaña de su carrera fue en Segunda, en el Racing de Ferrol, en la 2023-24, con nueve goles y siete asistencias. Es más un medio punta o segundo delantero, aunque el gallego puede actuar también en los costados. La última campaña ha supuesto para él un frenazo. Lo fichó el Betis por 1,8 millones y no llegó a los 700 minutos ligueros entre lo jugado en el cuadro verdiblanco y en el Celta, donde fue cedido en enero. Muy buen último pase.

Sergi Canós (Valencia)

Extremo izquierdo que ha ido perdiendo sitio en el Valencia, donde en realidad nunca tuvo un rol protagonista. Formado en Inglaterra (llegó a los 16 años y pasó por Liverpool, Norwich y Brentfod), es paisano de Pellicer (de Nules) y la pasada campaña sólo disputó 357 minutos en Primera, con una asistencia. A sus 28 años, necesita un impulso en su carrera.

Marcos Fernández (Espanyol)

Fichado este verano por el Espanyol de la buena hornada de la pasada campaña del filial del Betis, no va a tener sitio en la plantilla y se le busca una cesión. De todos los casos, es el futbolista que menos se ajusta por demarcación, porque viene jugando de delantero (marcó diez goles en Primera RFEF la pasada campaña), pero mide 1,76 metros y en una categoría superior podría ajustarse perfectamente a alguna de las bandas. Con 22 años, apenas tiene experiencia en el fútbol profesional.

Valery (Girona)

Un jugador aún pendiente de explotar y consolidarse, porque lo cierto es que en el Girona nunca ha gozado de una gran continuidad. Extremo derecho de 25 años, la pasada campaña estuvo cedido en el Mallorca (sólo 295 minutos). Las lesiones tampoco le han respetado mucho. Es otro jugador que quizás podría tener acomodo en algún otro conjunto de Primera.

Jairo Izquierdo (Elche)

Un jugador ya más que curtido (31 años), que se ajusta a cualquier demarcación de banda izquierda: 'carrilero', lateral, pero sobre todo extremo. Saldrá del Elche y rindió con cierta continuidad en el Cartagena en Segunda. El canario tiene la friolera de 220 partidos en esta categoría, una experiencia que es importante.