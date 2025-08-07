Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Adu Ares, Canós, Marcos Fernández y, abajo, Iker Losada, Valery y Jairo Izquierdo. SUR

Seis descartes de Primera División que pueden 'hacer match' con el Málaga

Adu Ares, Iker Losada, Marcos Fernández, Canós, Valery y Jairo Izquierdo no tienen previsto continuar en sus clubes y saldrán durante este mes y encajan en la búsqueda de un extremo de la dirección deportiva en Martiricos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:56

El mercado veraniego de fichajes se acerca a su final (el lunes 1 de septiembre a última hora del día) y se van concretando las ... plantillas de Primera y División, pero en la máxima categoría sigue habiendo todavía un excedente importante de jugadores, casi medio centenar, que figuran claramente en la categoría de descartes.

