El criterio de proximidad geográfica continúa en la segunda ronda copera

El criterio de proximidad geográfica, novedoso en la presente edición de la Copa del Rey, se mantendrá también cara al sorteo de la segunda eliminatoria, ... que será el martes 11 de noviembre (hora por definir) en Las Rozas (Madrid). De esta forma, como en la primera ronda, se establecerán grupos en función del mapa. y se repartirán en ellos de forma equitativa los equipos clasificados, con lo que se trata de reducir en la medida de lo posible la distancia y duración de los desplazamientos.

Los 56 equipos clasificados se distribuirán en 28 eliminatorias de nuevo a partido único y que se celebrarán entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre. Hay que recordar que los cuatro equipos clasificados para la Supercopa de España (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic) no entrarán aún en la competición.

Lo más normal sería un cruce contra un rival de Primera RFEF o Segundas RFEF y que haya que jugar como visitante

Además de la proximidad geográfica, la dinámica del sorteo es la habitual, de manera que se van extrayendo las bolas de los conjuntos de peor categoría y cruzándolos con los de la máxima, los de Primera División. Así las cosas, al Málaga no le podrá tocar en suerte un equipo de Primera, ya que han pasado adelante la mayoría de ellos esta primera criba, como sucede con los de Segunda. Pero en ese sistema de emparejamientos de los mejores con los peores, quedarán finalmente libres, en el final del sorteo, varios cuadros de Segunda División, con lo que el Málaga sí podrá vérselas con un equipo de su nivel, aunque lo normal es que le toque uno de Primera RFEF o de Segunda RFEF (algunos menos) y jugaría fuera.

Después de eliminar al Estepona y de tomarse la revancha respecto a la campaña anterior, el Málaga maquilla en cierta manera un balance en la Copa del Rey que en líneas generales sólo puede considerarse como nefasto, con numerosas decepciones. El pase a la segunda ronda del torneo supone que el bagaje en los doce últimos años, desde que tocara techo al alcanzar los cuartos de final en la 2014-15, el mayor logro del club con su actual denominación, es de siete eliminatorias ganadas y diez perdidas.

Con la clasificación ayer, el equipo ha ganado siete eliminatorias y perdido diez desde su techo de los cuartos de final en 2015

El Málaga sólo superó dos cribas en una misma temporada en la 2023-24 (se deshizo en los penaltis del Barakaldo y, luego, en casa, del Eldense, para caer en La Rosaleda por la mínima ante la Real Sociedad) y en la 2020-21, cuando eliminó al Coruxo (0-4) y al Oviedo (1-0) pero no pudo en casa con el Granada (1-2).

En el camino pesan más las decepciones ante el Estepona en La Línea (3-2 en la 2024-25, tras prórroga), en Tarragona (2-1 en la 2022-23), en Majadahonda (1-0 en la 2021-22), en Escobedo (2-0 en la 2019-20) y en casa contra el Almería (1-2 en la 2018-19).

Desde la 2018-19 hacia atrás el Málaga, como club de Primera, accedía al torneo en los dieciseisavos de final y se jugaba a doble partido, pero no pudo a las primeras de cambio contra el Numancia (2-3 en el global en la 2017-18), el Córdoba (3-6 en la 2016-17) y el Mirandés (1-3 en la 2015-16).

Por contra, con Javi Gracia en el banquillo se soñó en la 2014-15 tras apear al Deportivo (5-1 en el global y el Levante (5-2), pero no se pudo con el Athletic: 0-0 y 1-0 en San Mamés (gol de Aduriz). El equipo priorizó la Liga en su alineación, pese a la ocasión histórica.