JOSELE

El criterio de proximidad geográfica continúa en la segunda ronda copera

El Málaga no podrá medirse a un rival de Primera División en el sorteo del martes 11 de noviembre, aunque sí podría vérselas con uno de Segunda, y la eliminatoria se celebrará entre el 2 y 4 de diciembre

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 30 de octubre 2025, 23:12

El criterio de proximidad geográfica, novedoso en la presente edición de la Copa del Rey, se mantendrá también cara al sorteo de la segunda eliminatoria, ... que será el martes 11 de noviembre (hora por definir) en Las Rozas (Madrid). De esta forma, como en la primera ronda, se establecerán grupos en función del mapa. y se repartirán en ellos de forma equitativa los equipos clasificados, con lo que se trata de reducir en la medida de lo posible la distancia y duración de los desplazamientos.

