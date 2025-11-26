La Segunda División, en un puño

Es algo más que un tópico que la Liga Hypermotion suele estar 'hiperigualada'. En Segunda División no hay clubes 'grandes' que se muevan en presupuestos ... varios escalones por encima del resto, como en la élite, y los futbolistas que marcan diferencias se cuentan con los dedos de una mano. No hay más que sumar las estadísticas de goles y asistencias para saber quiénes son y en qué equipos están (los Arribas, Embarba, Yeremay Hernández, Andres Martín, Manu Fuster, Íñigo Vicente,...), justo los cuatro únicos que se han distanciado en la tabla clasificatoria: Deportivo, Racing y Las Palmas, con 29 puntos, y el Almería, con 28, que aventajan ya en seis o siete puntos al séptimo, fuera del premio de jugar los 'play-off'.

Pero en Segunda División todos los equipos se incluyen en una horquilla de tope salarial muy similar, entre 7 y 12 millones de euros, y esto se traduce en una enorme igualdad en el terreno de juego. Incluso los equipos antes mencionados que marchan en cabeza y que se perfilan como candidatos al ascenso han sufrido más de un revolcón en este campeonato, pero su regularidad al menos es intachable.

Mientras, el resto están en un puño, y nunca mejor dicho, porque el dato más llamativo es que hay sólo cinco puntos de distancia entre la zona de 'play-off' y la de descenso, algo casi insólito cuando quedan sólo seis jornadas para llegar al ecuador liguero. Hace un año eran diez. Hasta el Zaragoza, antes descolgado, se ha metido en la pomada.

El Málaga es uno más de la gran mayoría de equipos que tan pronto puede verse muy arriba o abajo encadenando un par de triunfos o derrotas

El Málaga es uno más en ese puñado grande de equipos que pueden verse abajo o arriba en la tabla clasificatoria en cuestión de semanas. La Cultural Leonesa, en apuros casi siempre desde el inicio de la competición, se ha situado de golpe décima al encadenar dos victorias; el Andorra que llegó a La Rosaleda como equipo revelación, está en zona de descenso y acaba de prescindir de su entrenador, Ibai Gómez, y el Castellón, que estaba a la par del Málaga antes de su remontada en el descuento en Castalia cuando se vieron las caras, ahora es sexto. Una locura que ya ha llevado a ocho equipos (de los veintidós) a cambiar de entrenador y que no deja nada claro a estas alturas.

La principal conclusión de esta Liga 'hiperigualada' es que las aspiraciones de la mayoría de conjuntos permanecen intactas, como las del cuadro de Martiricos, decimocuarto, después de caer un puesto el lunes por la noche tras la victoria de la Real Sociedad B ante el Valladolid (1-0). Por un lado, está a cuatro puntos de los 'play-off', aunque también con sólo uno de colchón para no caer en el descenso, algo que no sería muy probable este fin de semana ni perdiendo en Valladolid, dado que hay muchos conjuntos por medio en la tabla.

La etapa de Funes ha arrancado marcada por esta situación: el equipo está a cuatro puntos del sexto y a uno del descenso

La igualdad obliga a relativizar todavía todo lo que sucede. El Málaga, que desde la tercera jornada está compitiendo con una media de siete, ocho o hasta nueve ausencias en sus partidos, tiene aún al alcance cumplir con sus expectativas de dar un paso en su crecimiento, como repitió tantas veces Sergio Pellicer antes de su destitución.

A día de hoy no está casi nada definido en la categoría. El Málaga es segundo en un quíntuple empate a 18 puntos gracias a su buena diferencia de goles, pero el colista, el renacido Zaragoza, está a seis puntos y llega dentro de menos de dos semanas a La Rosaleda dispuesto a estrechar las distancias. Solía decir el veterano Luis Aragonés que los tres primeros tercios de una Liga consisten en una mera toma de posiciones. La competición se decide en las diez jornadas finales, y para eso aún quedan algunos meses. Otro detalle que conviene recordar es que si en las últimas temporadas el parón navideño coincidió con el final de la primera vuelta liguera, esta campaña no será así y quedarán aún dos jornadas de enero para la llegada al ecuador. Todo va algo más despacio y habrá una jornada entresemana el 1 de abril.