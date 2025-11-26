Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una salida de puños de Alfonso Herrero para despejar, en el duelo del domingo ante el Mirandés. SALVADOR SALAS

La Segunda División, en un puño

Cerca del ecuador del torneo, hay sólo cinco puntos de distancia entre las plazas de 'play-off' y las de descenso, con el Málaga incluido en el grupo mayoritario de equipos sujetos a vaivenes en la clasificación

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Es algo más que un tópico que la Liga Hypermotion suele estar 'hiperigualada'. En Segunda División no hay clubes 'grandes' que se muevan en presupuestos ... varios escalones por encima del resto, como en la élite, y los futbolistas que marcan diferencias se cuentan con los dedos de una mano. No hay más que sumar las estadísticas de goles y asistencias para saber quiénes son y en qué equipos están (los Arribas, Embarba, Yeremay Hernández, Andres Martín, Manu Fuster, Íñigo Vicente,...), justo los cuatro únicos que se han distanciado en la tabla clasificatoria: Deportivo, Racing y Las Palmas, con 29 puntos, y el Almería, con 28, que aventajan ya en seis o siete puntos al séptimo, fuera del premio de jugar los 'play-off'.

