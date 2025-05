Una salvación virtual que no acaba de cerrar el Málaga

«Está predestinado que consigamos la salvación en La Rosaleda», admitió Sergio Pellicer este domingo, en la sala de prensa del Pepico Amat, después de ... que el Málaga no lograra puntuar ante el Eldense (1-0). Un desajuste defensivo en el minuto 7, a la hora de defender un saque de banda en ataque, dejó solo a Galilea frente a Sekou en campo propio, y su expulsión condenó ya al equipo a jugar con diez. En el fútbol profesional es demasiado lastre actuar casi todo un encuentro con uno menos, por más que el viernes el Cádiz se las viera y deseara para remontar ante un Almeria con nueve.

Siendo transparente, el malaguismo hace más de una semana que sabe que la permanencia en Segunda División es poco menos que una realidad, pero la tranquilidad absoluta no ha llegado todavía. Es una salvación virtual, a falta de un último empujón, aunque quizás al Málaga no le haga falta ni eso, porque una de las posibilidades para asegurar otra campaña en Segunda pasa por una derrota, si el Eldense no puntúa en Castalia.

Las opciones de permanencia matemática del Málaga Si el Málaga gana al Sporting: Objetivo cumplido en todos los casos.

Si el Málaga empata: Se salva si el Eldense no gana.

Si el Málaga pierde: Se salva si el Eldense pierde.

Hay tres escenarios, marcados por el hecho de que el Málaga juega el sábado y el Eldense, el domingo. De esta forma, para una tranquilidad absoluta, para asegurar la celebración, sólo cabe ganar al Sporting (21.00 horas) en Martiricos, un equipo que con sus 50 puntos (uno más que su rival) también anda en una situación parecida, de permanencia virtual, a falta de un pequeño paso final que aún no ha llegado.

Al Málaga le basta con igualar el resultado del Eldense. Si este pierde, estará salvado, si empate, será suficiente sumar ante el Sporting, y sólo si el cuadro alicantino ganara en Castellón obligaría a los de Pellicer a vencer en su cita para que las matemáticas se cumplan.

Las cuentas son sencillas, sin necesidad de recurrir a empates múltiples, como sucedió la semana pasada, antes de la primera bola de partido. Entonces, con muchos equipos aún inmersos en eludir la última plaza de descenso, se podían dar diferentes tipos de triples, cuádruples, quíntuples, séxtuples y un séptuble empate a 50 puntos en el que estuvieran el Málaga y el Eldense si hubieran empatado en el Pepico Amat. Sólo un cuádruple empate, entre las 31 combinaciones, que se dilucida como una liguilla independiente, con los puntos sumados por los conjuntos afectados, perjudicaba al Málaga, el que podía darse con el Cádiz, Zaragoza y Eldense.

Ampliar Álex Pastor, Dioni y Manu Molina agradecen el apoyo de los malaguistas en Elda tras el partido. AGENCIA LOF

Sin embargo, el viernes por la noche esta combinación quedó abortada, al ganar el Cádiz e irse a los 52 puntos. De esta forma, ya se sabía que al Málaga le bastaba con sumar un punto, pero su partido en Elda fue siempre cuesta arriba tras malograr Lobete una ocasión pintiparada y, a renglón seguido, llegar la roja a Galilea. Ahora parte con seis puntos de colchón sobre la zona de descenso, y hay sólo nueve ya en disputa (tres jornadas).

Al Málaga le hubiera gustado tener ya los deberes hechos, pero la noticia positiva es la opción de poder celebrar el objetivo (un logro siempre menor, frente a un ascenso o un título) ante su parroquia. Para ello sólo vale conjugar el verbo ganar, al no saber qué puede hacer el Eldense horas después (juega a las 16.15 del domingo).

El hecho de que el Málaga juegue el sábado y el Eldense el día siguiente obliga a ganar en la v´íspera para asegurar el objetivo

En el peor de los casos, si el Málaga perdiera ante el Sporting y, a su vez, el Eldense sumara, la penúltima jornada ofrece duelos muy complicados para los dos equipos: las huestes de Pellicer, en Elche, en el campo del líder, que se juega el ascenso directo, y el de Oltra, en casa frente al Racing, también inmerso en la misma pelea, pero desde la cuarta plaza. Por eso el objetivo es llegar a la tranquilidad cuanto antes, poder empezar a planificar de una forma más segura el próximo proyecto (aunque ya se hayan dado pasos) y restar sufrimiento a la masa social de seguidores, que ya tuvieron bastante con la caída libre del equipo los tres primeros meses y medio del año.

De todas formas, el panorama es negro para el Eldense, pese a su triunfo el domingo. Está a cinco puntos de su rival más cercano, un Zaragoza (ganó en la última jornada) al que gana en el 'goal average', pero parece demasiada desventaja para tan poca Liga en juego.