El Sporting reacciona a tiempo, pero sigue sin estar salvado

Con el objetivo de poder sellar la salvación este fin de semana, el Málaga recibe el sábado (21.00 horas) al Sporting, que si bien ... ya ha alcanzado los famosos 50 puntos, tampoco puede dar por certificada la permanencia. Con Rubén Albés como entrenador, el cuadro asturiano se encontraba sumido en una situación dramática, con un único triunfo en 17 partidos y tres derrotas consecutivas, uniéndose entonces a la lista de posibles candidatos al descenso, lo que provocó su despido fulminante. Era momento de dar un cambio de rumbo, por lo que la entidad rojiblanca firmó a Asier Garitano. Y el nuevo técnico tuvo un efecto inmediato: logró una sufrida victoria en Elda (1-2) y venció también en Gijón al Mirandés (3-1), ambos triunfos de manera consecutiva, para alejarse del peligro 'ipso facto'.

No obstante, el Sporting no pudo arrastrar la dinámica a sus siguientes dos duelos, cayendo ante el Cádiz (1-0) y frente al Castellón (4-3), en uno de los mejores partidos en Segunda División esta temporada, por lo que no pudo despegarse del todo del resto de rivales directos (Málaga, Castellón, Zaragoza y Eldense). Tras vencer al Deportivo (2-1), afronta este partido en La Rosaleda con la posibilidad de colocarse con 53 puntos y asegurar la salvación con cierta antelación, aunque también es consciente de que sus últimos dos compromisos ligueros son ante los equipos peor clasificados de Segunda División: se medirá al Cartagena en El Molinón y al Racing de Ferrol en A Malata en la última jornada, ambos duelos propicios para conseguir seis puntos y ahí sí, lograr la permanencia en caso de no vencer el sábado.

El Sporting esperaba dar continuidad a la excelente campaña 2023-24 que realizó, en la que disputó los 'play-off' de ascenso y perdió por un gol ante el que finalmente acabó ascendiendo, el Espanyol. Gracias a Miguel Ángel Ramírez, sentó las bases para un proyecto ganador, pero el técnico canario se marchó al término de la temporada, acusando el desgaste que supone dirigir a un club tan importante como el Sporting, que jamás ha pisado el fútbol no profesional, pero que no es equipo de Primera División desde la temporada 2016-17.

El Sporting contrató a Rubén Albés, que dejó una de cal y otra de arena en el Albacete (en su primera temporada el equipo se clasificó para los 'play-off' pero fue destituido al curso siguiente, dejando al cuadro manchego en puestos de descenso). Tuvo un sólido inicio liguero en el que llegó a ser segundo en la decimotercera jornada y acabando la primera vuelta con 30 puntos (noveno con los mismos puntos que el Málaga), pero el equipo rojiblanco se derrumbó durante el segundo tramo de Liga, muy cerca de la quema, por lo que fue despedido a falta de ocho jornadas.

Ampliar Garitano (técnico actual) y Rubén Albés, los dos entrenadores que ha tenido el Sporting esta temporada. SUR

Asier Garitano, técnico veterano en el fútbol español, especialmente en Segunda División, llegó a Gijón con la única premisa de evitar el descenso. Consciente de la dificultad que tenía para adquirir la solvencia defensiva que caracteriza a sus equipos a causa del bajo rendimiento de los centrales (el Sporting ha anotado 51 goles pero ha recibido 50), el preparador vasco optó por un fútbol ofensivo, de presión alta, dando protagonismo a sus centrocampistas, la mejor línea del cuadro gijonés en el terreno de juego.

Para este partido, Garitano no podrá contar finalmente con Dubasin, su principal figura en ataque. El extremo hispano-belga suma ocho dianas y nueve asistencias. Se perdió el último encuentro ante el Deportivo por una contractura, pero se ha entrenado esta semana, pero de manera individual. Tampoco dispondrá de Jordy Caicedo, que está cuajando un curso decepcionante, ni de Jesús Bernal. Este último sufrió en el encuentro entre ambos equipos en la primera vuelta en El Molinón (1-3) una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

César Gelabert, el futbolista más diferencial en el Sporting. REAL SPORTING

El futbolista más en forma en el Sporting es César Gelabert, que como medio punta se ha destapado como un jugador exquisito y muy a tener en cuenta. Si bien es cierto que sus cifras no son particularmente deslumbrantes (cuatro goles y dos asistencias), el palentino de 24 ha despertado el interés de clubes de Primera División gracias a su excelente último tramo de Liga. Se encuentra a préstamo en el Sporting desde el Toulouse francés.

El Grupo Orlegi se enemista con la afición

Orlegi Sports, grupo mexicano de gestión y administración de entidades deportivas, adquirió en 2022 la mayoría de las acciones del Sporting (también es propietario del Santos Laguna y el Atlas, ambos clubes mexicanos de fútbol), el 71%, para ser más precisos. Prometía ser un proyecto sólido y ambicioso, pero la parroquia rojiblanca comienza a mostrar su desencanto, ya que el grupo, entre muchos otros errores, ha dejado de lado Mareo, la cantera del Sporting, que ha nutrido al primer equipo de grandes jugadores a lo largo de los años, y está harta del modelo impuesto por Orlegi, en el que las plantillas cambian en demasía de una temporada para otra y muchos de los jugadores que llegan son a coste 'cero' o procedentes de los otros clubes que poseen, sin experiencia contrastada en el fútbol español.

El presidente ejecutivo del club, David Guerra, se reunió el miércoles con algunos aficionados y peñistas del Sporting para analizar la situación del club. El directivo aseguró que no dejarán de invertir con el objetivo de confeccionar un equipo candidato al ascenso y que no desean vender el club asturiano.