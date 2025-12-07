El Zaragoza, lanzado tras tres victorias seguidas aunque sigue colista en la tabla

Tras el batacazo copero en Talavera de la Reina, el Málaga vuelve a la Liga. Recibe este lunes al Zaragoza (20.30 horas), que también ... viene de caer eliminado en la Copa (ante el Burgos por 0-1), en un duelo que, dada la historia de ambos clubes (el Zaragoza es el undécimo en la clasificación histórica liguera, mientras que el Málaga es el vigésimo cuarto), probablemente corresponde más a un partido en Primera División que en Segunda, si bien es cierto que ambos llevan ya varios años lejos de la élite. Esta es la decimotercera temporada del Zaragoza sin estar entre los 20 mejores equipos de España.

En este largo periodo en la categoría de plata, el club zaragozano ha estado cerca de regresar a Primera en varias ocasiones. Sin embargo, también ha rozado el descenso, como la pasada campaña, en la que acabó decimoctavo y el que descendió fue el Eldense, aunque le vio las orejas al lobo durante toda la segunda vuelta.

La temporada pasada fue catastrófica para el cuadro maño, que llegó a tener tres entrenadores: Víctor Fernández, icono del club, que decidió dimitir a finales de 2024; el canario Miguel Ángel Ramírez, que sólo logró una victoria (precisamente, frente al Málaga, por 1-2 en La Rosaleda) en diez partidos y dejó algunas declaraciones contundentes contra la dirección y el mítico exfutbolista Gabi, que contaba con muy poca experiencia como técnico pero que, aunque dejaba muy malas sensaciones en cuanto al juego del equipo, consiguió la permanencia, que era el objetivo del club una vez asumió el cargo en marzo.

Rubén Sellés comienza a dar con la tecla

Gabi continuó en el banquillo para la presente temporada, para la que el Zaragoza realizó algunos fichajes ambiciosos, como el de Tachi, que venía de ser muy importante en el Mirandés que rozó el milagro; el exmalaguista Paulino, Sebas Moyano y Pomares, que acababan de ascender a Primera con el Oviedo o Valery Fernández del Girona. Sin embargo, la dirección deportiva siguió sin resolver algunas carencias claras en la plantilla, y el técnico tampoco fue capaz de enderezar el rumbo, sumando sólo seis puntos en las primeras nueve jornadas (una victoria, tres empates y cinco derrotas), hasta que fue destituido tras caer en Almería (4-2).

Ampliar Rubén Sellés, el entrenador del Zaragoza, que ha logrado cambiar el rumbo. REAL ZARAGOZA FC

Emilio Larraz, del filial, dirigió al equipo en un partido (derrota por 0-5 frente a la Cultural Leonesa) hasta que llegó Rubén Sellés, una apuesta un tanto arriesgada dada su juventud y la delicada situación del equipo, último en la tabla. El valenciano de 42 ya posee un amplio currículo en los banquillos, sobre todo en el fútbol inglés (ha dirigido a Southampton, Reading, Hull City y Sheffield United). Tuvo un inicio malo en cuanto a resultados, pero el equipo ofrecía una mejor imagen, y era cuestión de tiempo que las victorias llegaran.

Su primer triunfo fue en el derbi aragonés frente al Huesca (1-0) el 16 de noviembre, gracias al espectacular tanto de Aguirregabiria. Después ante el Eibar en Ipurua, donde el cuadro vasco llevaba más de nueve meses sin perder, sobreponiéndose al gol inicial local y a una expulsión en el minuto 25. La pasada jornada venció al Leganés en el Ibercaja Estadio (el campo modular en el que juega ahora como local mientras se lleva a cabo la remodelación de La Romareda), por 3-2, por lo que llega completamente enrachado a este encuentro.

Sin embargo, continúa hundido en la tabla, siendo el colista de Segunda División con 15 puntos (los mismos que el penúltimo, el Mirandés), aunque con señas claras de mejoría. Es el equipo menos goleador de la categoría, con sólo 13 dianas (más de la mitad han sido en las últimas cuatro jornadas), y es el segundo más goleado, con 26 tantos en contra.

Paulino y Keidi, los dos exmalaguistas en el Zaragoza

El extremo cántabro jugó en el Málaga en la 2021-22, en la que el cuadro blanquiazul salvó la categoría aunque ya dejando indicios de que el equipo podría sufrir al curso siguiente (como sucedió). Paulino tuvo un buen arranque con José Alberto López, pero se fue diluyendo durante la segunda vuelta, en la que sólo registró un gol y una asistencia (terminó la temporada con cinco tantos y dos pases de gol en 39 partidos). Se marchó al Pachuca mexicano, que la campaña siguiente lo traspasó al Oviedo. En aquella temporada, la 2023-24, fue parte activa de un conjunto ovetense que rozó el ascenso a Primera, con nueve dianas y una asistencia.

Ampliar Paulino y Keidi, los dos exmalaguistas que ahora juegan en el Zaragoza. REAL ZARAGOZA FC

En la 2024-25, en la que sí consiguió ascender, su papel fue más residual, y este verano firmó por el Zaragoza, en el que su rendimiento hasta ahora ha sido decepcionante. Todavía no ha marcado ni asistido en casi 400 minutos.

Por otro lado, el medio centro albanés llegó al Málaga para reforzar en un principio al filial, pero se consolidó en el primer equipo durante la segunda vuelta de la 2018-19. Fue una pieza clave para la permanencia de la 2019-20, y puso rumbo al Espanyol al curso siguiente, en el que ha sido importante en las temporadas en Segunda pero no en Primera, sobre todo por los problemas físicos.

Fichó por el conjunto aragonés la pasada campaña, pero apenas ha dispuesto de continuidad. Estuvo casi un mes fuera por una apendicitis, pero ahora lleva tres titularidades consecutivas, que coinciden con las tres victorias del equipo maño.