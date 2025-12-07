Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Zaragoza celebra el tercer gol frente al Leganés. LIGA HYPERMOTION
Rival del Málaga

El Zaragoza, lanzado tras tres victorias seguidas aunque sigue colista en la tabla

El conjunto aragonés ha mostrado una clara evolución con Rubén Sellés en el banquillo y ha recortado muchos puntos hacia la salvación en las últimas semanas, pero continúa último a pesar de los inmensos esfuerzos realizados

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:52

Tras el batacazo copero en Talavera de la Reina, el Málaga vuelve a la Liga. Recibe este lunes al Zaragoza (20.30 horas), que también ... viene de caer eliminado en la Copa (ante el Burgos por 0-1), en un duelo que, dada la historia de ambos clubes (el Zaragoza es el undécimo en la clasificación histórica liguera, mientras que el Málaga es el vigésimo cuarto), probablemente corresponde más a un partido en Primera División que en Segunda, si bien es cierto que ambos llevan ya varios años lejos de la élite. Esta es la decimotercera temporada del Zaragoza sin estar entre los 20 mejores equipos de España.

