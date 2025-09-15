Recio, el vigésimo primer canterano de la 'era Pellicer'

La lista no podía ser escueta tratándose de un club de cantera y sin excesos económicos, pero empieza a ser ya llamativa la nómina de ... canteranos que han debutado en las dos etapas de Sergio Pellicer al frente de la primera plantilla malaguista, en un total de 175 encuentros en Liga y Copa del Rey (entre las campañas 2019-21 y, luego, desde el final de la 2022-23 hasta hoy). El central Ángel Recio se ha convertido en el vigésimo primero, además de la nueva cara en lo que va de campaña, tras emerger en la anterior Chupete.

El fuengiroleño hacía tiempo que llamaba a la puerta. En realidad ya se le había visto en amistosos (su primera irrupción fue en julio de 2021 en un ensayo de pretemporada ante el Alcorcón en Marbella, saldado con 0-3), y sorprendía entonces por su planta y buena salida de balón. Pero antes que él llegó Murillo, e incluso Santaella tuvo una oportunidad en Baracaldo en la Copa del Rey siendo juvenil.

Aunque le beneficia la lesión de Álex Pastor y que no hubiese fichajes, el técnico quiere que juegue en el filial cuando se pueda

Los que le conocen admiten que su bagaje de cuatro años en el filial (parte como capitán en esta campaña en Segunda RFEF con el Malagueño) le ha venido bien para seguir creciendo y llegar a su punto ideal de cocción. Lo cierto es que su debut oficial, este sábado en Huesca, vino propiciado por la lesión de Puga, que llevó al lateral a Murillo, y por una decisión un tanto atípica de Pellicer, que teniendo disponible a Galilea (aun juntando a dos zurdos en el eje de la zaga) apostó por un jugador del segundo equipo. Y la mejor noticia de su debut es que no desentonó, más allá de un error en una acción al final del primer tiempo y que, como muchos otros compañeros, estuvo en la foto del gol con opciones de haberlo impedido.

«Pese a conseguir el sueño de cualquier canterano, no se puede estar contento cuando se pierde. Orgulloso de este equipo. Gracias a la afición que se desplazó y a los que nos animáis. Vosotros sois el Málaga», escribió el zaguero en su perfil en X después del partido. «Mañana toca animar a los míos en casa contra el Almería B», añadió el sábado, dejando claro que no pierde de vista la realidad.

A la quinta llegó el estreno

Esta pasa por que no es jugador del primer equipo, aunque va camino de estar en el día con la primera plantilla, después de que Álex Pastor se lesionara de gravedad y no fuera inscrito, sin que llegaran fichajes en esa posición. Pero la intención de Pellicer es que, aunque pueda ir convocado en los partidos, juegue en el Malagueño siempre que sea posible. Así lo hizo ya hace una semana en Almendralejo ante el Extremadura (3-2), pero ayer era obvio que no era posible al haber completado el choque en Huesca en Segunda División en la víspera.

Los 21 canteranos salidos con Pellicer Portero: Carlos López.

Laterales: Ale Benítez, Bilal y Dani Sánchez.

Centrales: Andrés, Juande, Santaella y Recio.

Centrocampistas: Alberto Quintana, MIni, Izan Merino, Jesús Martín, Rafa y Ochoa.

Extremos: Larrubia, Álex Calvo, Antoñito, Issa Fomba y Haitam.

Delanteros: Loren Zúñiga y Chupete.

Recio ya había sido convocado en varias ocasiones, pero sin tener opción de estrenarse. Lo hizo en Primera RFEF ante el Atlético Sanluqueño y en Can Misses, contra el Ibiza, en la campaña 2023-24, en Primera RFEF, cuando también se sentó en el banquillo de La Rosaleda en el encuentro copero ante el Eldense, en el que debutó Aarón Ochoa. Y repitió la pasada campaña en el duelo ante el Sporting (2-1) de la antepenúltima jornada.

Recio, con muy buenas condiciones técnicas y juego aéreo, es el vigésimo primero en la lista de los canteranos de Pellicer, algunos de los cuales no han tenido continuidad en el tiempo, aunque todo hace pensar que ha llegado para quedarse. En la nómina se avecina un vigésimo segundo, el veleño Rafita, lateral derecho que ya viajó a Huesca y que puede ser durante este mes un asiduo en los entrenamientos para pelear por el puesto junto a Gabilondo y Murillo, este con otro perfil. Y no tardarán en asomar nuevos nombres.