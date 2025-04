Rafa, un centrocampista completo con un futuro incierto

Rafa acapara ahora todos los focos en el Málaga tras echar la puerta abajo frente al Eibar. Entró en el minuto 61 por un errático ... Juanpe y además del sensacional gol, que encima ponía por delante momentáneamente al cuadro blanquiazul (apenas dos minutos después Nelson marcó en propia puerta), hizo gala del habitual hambre del canterano que desea demostrar su valía y aportó un criterio y precisión en el pase que contrastaba con lo visto por el futbolista al que relevó. Rafa brilla con luz propia ahora, pero su situación deportiva y contractual es bastante compleja, y es necesario analizarla en profundidad.

Para la sorpresa de muchos, Pellicer optó por Rafa para reemplazar a Juanpe en lugar de Izan Merino. «Es posible que Merino cuente con una técnica superior a la de Rafa, pero Rafa tiene una fortaleza física que quizá no tiene Izan y que era más necesaria en el contexto del partido», comentó para este periódico una persona cercana a Rafa, que lo ve jugar y entrenar diariamente.

El perfil de Rafa Nombre completo: Rafael Rodríguez Ruiz

Fecha de nacimiento: 10/07/2003, Sevilla.

Trayectoria en el Málaga 2024-25: Cuatro convocatorias, dos partidos, un gol.

En el Malagueño: 24 partidos, 18 titularidades, 8 goles y una asistencia.

Llegada al Málaga: Con 14 años ingresó en el Cadete del Sán Félix (entonces club vinculado al Málaga).

Quienes han podido verle jugar en el Malagueño, con el que suma ocho goles y una asistencia (es posible que las cifras en Tercera Federación no estén excesivamente 'caras'), y han observado su trayectoria no se sorprendieron ante el excelente partido del sevillano (tuvo minutos en Oviedo este curso y ya debutó el último partido del Málaga en Segunda ante el Ibiza en la 2022-23), y coinciden en que es un futbolista de un enorme talento y potencial. No obstante, su irrupción se ha producido posiblemente más tarde de lo habitual (cumplirá este verano 22 años) porque ha descuidado su físico en algunos momentos de su carrera para el nivel que se requiere en la máxima competición, si bien posee el resto de cualidades necesarias para triunfar en el mundo del fútbol.

«El gol marca mucho su partido, pero más allá de eso, para mí estuvo muy bien, sobre todo ofensivamente, destaco el pase que le da a Lobete. Pero yo le exijo mucho a Rafa. Desde Apoño, no he visto un centrocampista más completo que haya surgido de La Academia que Rafa. Debería llevar tres años siendo futbolista del primer equipo, realizó una pretemporada muy buena con José Alberto en su momento. Pero yo pienso que no ha llegado antes porque hasta hace poco Rafa 'no ha querido' ser futbolista. No se duda de él, pero no ha sido 'indiscutible' en el Malagueño porque tiene muchos altibajos en su rendimiento, y se ha descuidado. Tuve que dejarlo fuera de la convocatoria un partido porque estaba pasado de peso», declaró a SUR Juan Gutiérrez 'Juanito', exjugador blanquiazul que dirigió a Rafa en el Juvenil B del Málaga.

A pesar de atravesar su mejor momento deportivo, no ha terminado de ser un 'fijo' para el Malagueño por diversos motivos: el primero, su irregularidad en el rendimiento. Personas que tratan con el futbolista en el día a día no esconden que no ha sido titular en ocasiones y Funes se ha decantado por otros jugadores en la medular del filial a causa de los 'picos' y 'valles' en sus prestaciones.

Ampliar Rafa y Antoñito dialogan tras el segundo gol del Málaga, con el resto de jugadores regresando a sus posiciones. AGENCIA LOF

Resulta difícil encontrar un jugador reconocible para el malaguismo similar a Rafa con el que establecer una comparación: «Es una mezcla de varios jugadores. Puede abarcar mucho campo, lo que ahora se puede llamar un centrocampista 'box to box', como en su momento era Movilla. Y una fortaleza y corpulencia como Gonzalo de los Santos o el 'Gato Romero'», indican.

El contrato de Rafa

El compromiso de Rafa Rodríguez con el Málaga concluye este verano. Con las dificultades que está mostrando el Málaga para renovar a varias de sus jóvenes figuras, ¿corre peligro la continuidad de Rafa? Según informa 'Radio Marca Málaga', existe una opción de renovación unilateral en su contrato que lo 'ataría' tres años más, una fórmula similar a la que se ejecutó en enero con Chupete, aunque la del centrocampista puede tener alguna condición para activarla. No obstante, todo parece indicar que, para que Rafa siga vinculado al Málaga, deberá ser recompensado con un puesto en el primer equipo de forma oficial, con ficha profesional la próxima temporada, como ocurre con Chupete, ya que el sevillano cumplirá 22 años en julio. Rafa, que aprovechó al máximo su oportunidad en Eibar, va a dar mucho de qué hablar.