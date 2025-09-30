Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

José María Muñoz y Tomás Urda, junto al grupo de responsables médicos presentes en el acto. MALAGACF

QuirónSalud, nuevo proveedor médico del Málaga

El hospital velará a partir de ahora por la salud de los jugadores y jugadoras del primer equipo, masculino y femenino, así como del Atlético Malagueño y Juvenil A, con el cirujano César Ramírez como coordinador

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:59

El Hospital Quirónsalud Málaga y el Málaga Club de Fútbol han firmado un acuerdo de colaboración para que el centro hospitalario se convierta en proveedor ... médico oficial del club. Gracias a este acuerdo, Quirónsalud Málaga velará por la salud de los jugadores y jugadoras del primer equipo, masculino y femenino, así como del Atlético Malagueño y Juvenil A, ofreciendo atención médica integral, seguimiento especializado y los recursos asistenciales más avanzados para la prevención, diagnóstico y tratamiento de posibles lesiones.

