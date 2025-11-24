Las notas del Málaga en la victoria ante el Mirandés

Tuvo algunas intervenciones salvadoras, aunque no pudo evitar ninguno de los goles. No era nada fácil.

Se le notó la falta de ritmo de juego ... por su inactividad. Pero cumplió con su cometido. Seguro que irá a más.

Galilea Defensa 5

Apareció en los dos goles de Mirandés, aunque compensó sus problemas nada menos que con el tanto del triunfo.

Víctor Garcia Defensa 5

Tampoco anduvo fino el lateral en esta ocasión, aunque, pese a todo, completó una mejor labor en defensa.

Larrubia Centrocampista 5

Su persistencia y trabajo le salva del suspenso. Deberá conducir menos y mejorar su acierto cara a la portería.

Dotor Centrocampista 6

Buen partido del centrocampista. Intervino mucho en el juego y ofreció opciones a sus compañeros.

Dani Lorenzo Centrocampista 6

Se ha convertido en un todoterreno. Trabajó nuevamente hasta el límite de sus fuerzas. Fue sustituido.

Izan M. Centrocampista 6

Mucho trabajo para el canterano. Bien en la salida del balón, pero tampoco es un 'pivote' nato para defender.

Rafa R. Centrocampista 6

Pudo marcar en varias ocasiones en el tiempo que estuvo en el campo. Bien.

Haitam Delantero S.C.

Pudo intervenir muy poco.

Chupete Delantero 5

Volvió a jugar y se le notó su larga ausencia.

Joaquín Delantero 6

Tuvo un gran protagonismo, dio el segundo tanto a Niño y estrelló el balón en el poste. Le faltó el gol.

Jauregi Delantero S.C.

Apenas pudo tocar el balón.

Adrián Niño Delantero 9

Espectacular golpeo del delantero. Al primer toque volvió a marcar dos veces mostrando su gran calidad.

Lobete Delantero 5

Lo intentó sin éxito desde que saltó al campo.