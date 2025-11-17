El uno a uno del Málaga en la derrota ante la Cultural Leonesa

Sin errores destacados, el portero tampoco pudo salvar al equipo en esta ocasión del gol de la derrota.

Intentó cumplir al final.

Mal en la ... faceta defensiva (no estaba en el gol) y tampoco brilló en ataque más haya de sus centros.

Murillo Defensa 1

Uno de sus peores partidos, con muchas dificultades para cumplir con su trabajo. Acabó expulsado al final.

Montero Defensa 0

No pudo contener al atacante en el gol. Quedó señalado por esta acción en un mal partido del sevillano.

Rafita Defensa 4

Impreciso en los controles y con dificultades en ciertas ocasiones, el canterano no estuvo al nivel de otros días.

Larrubia Centrocampista 0

Uno de los partidos más deficientes del canterano. Falló en ataque y en defensa y fue sustituido por Pellicer.

Dotor Centrocampista 3

Apenas tuvo protagonismo en los minutos que jugó. Insuficiente para reaccionar.

Dani Lorenzo Centrocampista 4

Peleó a destajo de principio a fin, pero sin excesiva consistencia en todos los casos.

Izan M. Centrocampista 3

Sólo disputó la primera parte. La amonestación y un juego insuficiente llevó a Pellicer a cambiarlo.

Rafa R. Centrocampista 4

Fue de los pocos que lo intentaron una y otra vez, pero en este caso sin suerte cara al gol.

Joaquín Delantero 4

Sin acierto en las acciones en las que intervino.

Jauregi Delantero 0

Luchó con los centrales, pero poco más. Sin apenas opciones para hacer goles.

Adrián Niño Delantero 4

Parecía que podía ser su día, pero nada. Tuvo varias opciones sin éxito.

Lobete Delantero 3

Pudo marcar en el primera parte, pero se fue diluyendo, sin disponer de pegada ni acierto cara al gol.

Dorrio O. Delantero 3

Buscó algunas alternativas e hizo varios centros.