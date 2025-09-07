Puga, a falta de pruebas para descartar una lesión muscular

El Málaga puede haber perdido a otro jugador por algunos días. Puga fue sustituido el sábado, en el descanso del partido ante el Granada (2- ... 2) por unas molestias musculares en el aductor de la pierna derecha. En principio, puede tratarse de una simple sobrecarga, de forma que podría incluso estar este sábado (18.30 horas) en El Alcoraz ante el Huesca.

Otra cosa distinta sería que hubiera una rotura fibrilar, con lo que en función de su gravedad tendría que parar algunas semanas. El técnico malaguista era algo optimista la noche del sábado, y desde el club aún no se confirma si la exploración será este lunes (jornada festiva) o el martes. En todo caso, este lunes habrá una sesión de entrenamiento, con trabajo de recuperación de los titulares.

Puga está siendo fijo en los planes de Pellicer en el inicio del curso, pese a que el técnico es más proclive a las rotaciones entre los titulares. En todo caso, Gabilondo puede ser un sustituto de garantía. El problema está en que la enfermería no deja de crecer, con los lesionados de larga duración Ramón, Moussa, Luismi y Álex Pastor, más un Haitam que ya ha vuelto a los entrenamientos pero cuya vuelta a la competición no parece todavía inminente.