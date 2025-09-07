Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Puga (dorsal '3') se quita la camiseta de recuerdo a Álex Pastor, tras su lesión, antes del partido. MARILÚ BÁEZ

Puga, a falta de pruebas para descartar una lesión muscular

El lateral derecho malaguista fue sustituido al descanso del derbi ante el Granada por un problema en el aductor, y de momento se desconoce si es una simple sobrecarga en el aductor derecho o existe rotura

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:40

El Málaga puede haber perdido a otro jugador por algunos días. Puga fue sustituido el sábado, en el descanso del partido ante el Granada (2- ... 2) por unas molestias musculares en el aductor de la pierna derecha. En principio, puede tratarse de una simple sobrecarga, de forma que podría incluso estar este sábado (18.30 horas) en El Alcoraz ante el Huesca.

