Imagen de la protesta que llevó a cabo el Frente Bokerón contra la situación judicial del Málaga. Ñito Salas

Protesta en la previa del Málaga-Zaragoza por la situación del club

El Frente Bokerón convocó al malaguismo a manifestarse contra la situación que vive la entidad, intervenida desde hace casi seis años, y acudieron entorno a medio millar de personas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 21:41

Comenta

El malaguismo se echó a la calle en los prolegómenos del Málaga-Zaragoza para protestar ante la situación judicial que tiene 'preso' (de ahí los ... disfraces de algunos de los manifestantes) al club desde hace casi seis años. El Frente Bokerón convocó el miércoles antes del duelo copero en Talavera esta marcha, a la que acudieron entorno a medio millar de aficionados blanquiazules.

