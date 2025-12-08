Protesta en la previa del Málaga-Zaragoza por la situación del club

El malaguismo se echó a la calle en los prolegómenos del Málaga-Zaragoza para protestar ante la situación judicial que tiene 'preso' (de ahí los ... disfraces de algunos de los manifestantes) al club desde hace casi seis años. El Frente Bokerón convocó el miércoles antes del duelo copero en Talavera esta marcha, a la que acudieron entorno a medio millar de aficionados blanquiazules.

Lideraban el 'corteo' unos diez 'presos', y detrás de una pancarta que ponía 'Condenados por una mala justicia' acompañaban los hinchas, que salieron desde la sede del Frente Bokerón en La Roca. Los cánticos se centraron en José María Muñoz, administrador judicial del club desde febrero de 2020; para la jueza del 'caso Al-Thani' y que nombró a Muñoz como administrador, María de los Ángeles Ruiz; el director general Kike Pérez y el director deportivo Loren Juarros. No es la primera vez que se producen cánticos contra las personas que de alguna forma u otra ocupan un puesto de mando en el Málaga.

La situación judicial que envuelve al Málaga por la gestión de los Al-Thani no goza de muchas opciones de solucionarse en un futuro inmediato, y la afición quiso mostrar su hartazgo, pues el cuadro de La Rosaleda está cumpliendo su octava campaña sin estar en Primera División y, aunque la sensación puede ser que ya se tocara fondo con el descenso a Primera RFEF en 2023 y que se volviera a Segunda al curso siguiente, la entidad permanece estancada y con poca perspectiva de un cambio en este aspecto, y que es muy limitante a la hora de crecer.