La profundidad de banquillo apenas suma puntos en el Málaga actual

Falta de gol, malos resultados (cinco derrotas en las seis últimas jornadas), una crisis institucional prolongada, un malestar creciente entre los aficionados, cada vez más ... impacientes con el rumbo deportivo de un equipo que lleva alejado ocho años de la élite y, a todos estos problemas en el Málaga, hay que sumar el mal fario desde el arranque de la campaña en forma de ausencias de todo tipo: lesiones (sobre todo), sanciones y convocatorias internacionales.

Así las cosas, desde que se sumara siete puntos en las tres primeras jornadas (1-1 ante el Eibar, 1-0 a la Real Sociedad B y un 0-1 en Las Palmas), los obstáculos se acumularon y el equipo viene preparando cada encuentro con siete, ocho o nueve bajas para cada uno de ellos, y esto se ha acusado ya de diferentes maneras, no sólo en los resultados.

Es en la diferencia entre la «foto inicial» (el once titular) y la «foto final» (los que acaban el partido), como tanto le gusta decir al propio Sergio Pellicer, donde apenas se establece ventaja sobre el rival

El Málaga no sólo compite mermado en parte en su potencial, sino sobre todo en su margen de maniobra en los encuentros, algo que suele pasar más inadvertido. Es la diferencia entre la «foto inicial» (el once titular) y la «foto final» (los que acaban el partido), como tanto le gusta decir al propio Sergio Pellicer. Hoy en día las convocatorias de los equipos para los partidos son muy amplias (un máximo de 23 jugadores) ante el abanico que se abre con las cinco sustituciones. Y es en este tercio final de los encuentros, o apurando mucho en toda la segunda mitad, es un tramo amplio en el que el cuadro de Martiricos, con menos profundidad, obtiene menos ventajas.

Ni siquiera ha sido un paliativo afrontar la temporada con un número elevadísimo de futbolistas, cubriendo por segunda campaña seguidas las 25 fichas profesionales, además de Ochoa y Rafa, ambos ya instalados en la plantilla, y Recio y Rafita, a los que se recurrió por necesidad. Son en total 30 jugadores, porque hay que sumar a Álex Pastor, al que no se le diligenció ficha tras lesionarse de gravedad antes del fin del mercado de verano. Como él, Luismi también sufrió otro percance complejo (fracturas maxilofaciales múltiples), y se suman a dos futbolistas operados de rodilla en marzo y pendientes de recibir el alta médica, Moussa y Ramón. A estos cuatro bajas se les han sumado tres, cuatro o cinco ausencias más cada fin de semana.

En Leganés se pudo ver un buen ejemplo de cuánto aportan los cambios en el Málaga y en el rival: frente a la labor irrelevante de Jauregi, el gol de Millán en el rival

El dato es concluyente: en estas diez jornadas celebradas de campeonato en el Málaga sólo ha habido un gol de un suplente, el de Rafa de chilena ante la Real Sociedad B (para el 1-0 final). El canterano suplió a Dotor, como se muestra en la imagen que acompaña a este informe. Es el único que ha dado puntos hasta el momento.

Aunque la plaga tiende a remitir (pero hoy siguen de baja Gabilondo y Niño), el duelo en Leganés es un ejemplo claro de esos problemas de profundidad de banquillo, porque hay futbolistas sin ritmo o muy lejos de estar en su mejor condición física con los que no se cuenta lógicamente como bajas. Antes de jugar el Málaga descartó a Dorrio por un virus, el mismo problema que llevó a Dotor a no entrenarse el viernes (llegó algo mermado a la cita) y que provocó que Chupete no saliera al campo en la segunda mitad dejando su hueco a Jauregi.

En Butarque el Málaga se vio condicionado por un virus en tres jugadores y la falta de ritmo o bajo estado de forma de otros

Además, Haitam, que jugó los siete minutos finales, totaliza 17 en el último año, tras reaparecer hace unos días. Brasanac, Izan Merino y Jauregi fueron los otros tres elegidos para los cambios, y los dos últimos hasta ahora se muestran muy por debajo de las expectativas. A Pellicer, entre las opciones entre los jugadores de campo sentados en el banco sólo le quedó por usar a Puga (fue convocado con dos entrenamientos no completos después de más de un mes de baja), Montero, Víctor García y Ochoa, pero el marcador iba en contra y sólo este no es un defensa.

Frente a este panorama, el Leganés introdujo cinco sustituciones que fueron a la postre más determinantes, las de Millán (autor del segundo gol), Naim García, Jorge Sáenz, Óscar Plano y Melero, estos cuatro últimos con una experiencia reciente más o menos prolongada en Primera.