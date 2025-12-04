El primer partido del Málaga de 2026 ya tiene fecha y hora

El primer partido del año 2026 del Málaga ya tiene fecha y hora. LaLiga anunció los horarios correspondientes a la vigésima jornada de Segunda División, ... y el conjunto blanquiazul visitará El Molinón para medirse al Sporting el domingo 4 de enero a las 14.00 horas.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 20 en #LALIGAHYPERMOTION.



👉 https://t.co/SNZawHPN5G pic.twitter.com/jqTuOcaRSF — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) December 4, 2025

Este partido fue el último de la primera vuelta de la temporada pasada, coincidiendo con el último del año para los malaguistas. El Málaga venció en el feudo gijonés por 1-3 (goles de Baturina y dos de Dioni para los hombres de Pellicer y de Campuzano para el cuadro rojiblanco) para acabar la primera vuelta en décima posición con 30 puntos. Esta vez, el ecuador liguero no llegará hasta el fin de semana siguiente, el que comienza el viernes 9 de enero.

De esta forma, el Málaga ya conoce los horarios de sus próximos cuatro próximos compromisos: recibe el lunes al Zaragoza (20.30 horas); viaja a Albacete el domingo 14 a las 16.15; acoge un derbi andaluz frente al Almería en La Rosaleda el 21 de diciembre (14.00 horas) para acabar el año 2025, y comienza el 2026 visitando al Sporting el domingo 4 de enero (14.00 horas).