Larrubia protege el balón en el último Sporting-Málaga, la temporada pasa en El Molinón. AGENCIA LOF

El primer partido del Málaga de 2026 ya tiene fecha y hora

El cuadro blanquiazul visita al Sporting de Gijón, en el duelo correspondiente a la jornada 20 de Segunda División

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:10

El primer partido del año 2026 del Málaga ya tiene fecha y hora. LaLiga anunció los horarios correspondientes a la vigésima jornada de Segunda División, ... y el conjunto blanquiazul visitará El Molinón para medirse al Sporting el domingo 4 de enero a las 14.00 horas.

