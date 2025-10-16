Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Panorámica del Municipal Reino de León. CULTURAL LEONESA

Primer partido en lunes de la temporada para el Málaga

La visita a la Cultural en León, de la decimocuarta jornada, ha sido programada para el 17 de noviembre, a las 20.30

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:12

El Málaga ya tiene programado su primer partido en lunes de la temporada. Será el que dispute en León ante la Cultural, de la decimocuarta ... jornada liguera en Segunda, cita fijada para el lunes 17 de noviembre, a las 20.30 horas.

