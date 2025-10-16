Primer partido en lunes de la temporada para el Málaga

El Málaga ya tiene programado su primer partido en lunes de la temporada. Será el que dispute en León ante la Cultural, de la decimocuarta ... jornada liguera en Segunda, cita fijada para el lunes 17 de noviembre, a las 20.30 horas.

HORARIOS | Conoce cuándo se disputarán los partidos de la jornada 14 en #LALIGAHYPERMOTION.



Dentro de la nueva era de horarios de LaLiga, que puede incluir partidos en cuatro días distintos, el Málaga no podìa tener demasiados motivos de queja hasta ahora, ya que va a llegar a encadenar siete jornadas en domingo, algo insólito en los últimos años. Lleva ya cuatro jugados (ante Cádiz, Burgos, Racing y Deportivo) y afrontará tres más: en Butarque (14.00) esta semana, en La Rosaleda contra el Andorra (14.00) y en Castellón (18.30), ya en el mes de noviembre, el día 2.

Posteriormente, jugará el derbi de local ante el Córdoba el sábado 8 (21.00) y, más tarde, la cita antes referida en el Municipal Reino de León, contra la Cultural (que llegará con un receso más amplio de lo normal, de nueve días sin competir). Se da el caso de que el Málaga era el único equipo de Segunda que no había tenido partidos programados ni en viernes ni en lunes esta campaña, hasta el anuncio de este jueves de LaLiga.