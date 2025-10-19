Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Galilea, Brasanac, Dani Sánchez y Rafa, ante la atención de Sergio Pellicer, en un entrenamiento de esta semana en el Anexo de La Rosaleda. MIGUE FERNÁNDEZ

Prueba de consistencia para el Málaga en Butarque

Tras su exhibición ante el Deportivo hace una semana, el equipo debe ratificar su imagen este mediodía en Leganés, una cita para la que recupera ya a varios efectivos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:36

La consistencia, la continuidad, la constancia o la regularidad son matices del ansiado estado óptimo que busca cualquier entrenador de un equipo. El 3-0 ... del Málaga al Deportivo salvó una situación de crisis, pero el resultado, por inopinado, tiene también algunas consecuencias. ¿Por qué el Málaga no ha jugado con esa agresividad y determinación antes, y con ese acierto en el área rival? Más allá de la alegría, ese pensamiento de cualquier aficionado al salir de La Rosaleda hace días, lo expresó también Sergio Pellicer. «La buena noticia es que somos capaces de competir contra cualquier rival, pero lo malo es que tenemos que demostrarlo con continuidad», sentenció este viernes en sala de prensa.

