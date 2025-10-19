Prueba de consistencia para el Málaga en Butarque

La consistencia, la continuidad, la constancia o la regularidad son matices del ansiado estado óptimo que busca cualquier entrenador de un equipo. El 3-0 ... del Málaga al Deportivo salvó una situación de crisis, pero el resultado, por inopinado, tiene también algunas consecuencias. ¿Por qué el Málaga no ha jugado con esa agresividad y determinación antes, y con ese acierto en el área rival? Más allá de la alegría, ese pensamiento de cualquier aficionado al salir de La Rosaleda hace días, lo expresó también Sergio Pellicer. «La buena noticia es que somos capaces de competir contra cualquier rival, pero lo malo es que tenemos que demostrarlo con continuidad», sentenció este viernes en sala de prensa.

Leganés-Málaga Posible once del Leganés: Soriano; Rubén Peña, Lalo Aguilar, Ignasi Miquel, Marvel; Duk, Diawara, Cissé, Naim García; Juan Cruz y Miguel de la Fuente.

Posible once del Málaga: Alfonso Herrero; Murillo, Galilea, Montero, Dani Sánchez; Juanpe, Dani Lorenzo, Rafa; Larrubia, Chupete y Joaquín.

Árbitro: Sánchez López (murciano), con Pulido Santana (grancanario) en el VAR.

Campo y hora: Butarque (12.00, domingo, en laLiga Hypermotion TV).

«Tenemos un debe, el de la regularidad de resultados, aunque llevamos pocas jornadas. Fuera de nuestro estadio no tenemos el estímulo de nuestra afición, y tenemos que transmitir lo mismo que el otro día», añadió también, pero el mal no es sólo del Málaga. Es del fútbol. Por poner un ejemplo, el Sevilla hizo pasar un calvario al Barcelona hace días en una tarde tórrida (4-1), pero no pudo ayer con el Mallorca (1-3), a priori en una empresa más sencilla.

La duda está ahí, y tiene que despejarla el Málaga este mediodía en Butarque. ¿Veremos la misma determinación en el equipo, ese querer ganar ya la primera disputa del partido, el primer 'balón dividido? La crisis que se diluyó hace días puede regresar. Es otra realidad del fútbol, y el cuadro de Martiricos se mueve esta temporada con una exigencia mayor que en ocasiones parece una presión añadida.

El malaguismo quiere más de este equipo, porque comprueba que hay jugadores con cierta capacidad realizadora (los Rafa, Chupete y el lesionado Niño), y que si el equipo se estructura bien sin balón, es solidario y agresivo y percute desde las bandas y genera opciones para los de arriba tiene derecho a soñar en la categoría, pese al lastre de las cuatro derrotas seguidas entre las jornadas quinta y octava.

Chupete, en un entrenamiento esta semana. ÑITO SALAS

Aquel bache estuvo también muy mediatizado por las ausencias, de ocho a nueve por encuentro, y ahora el Málaga va recuperando efectivos. A Butarque acude con sólo seis bajas, y cuatro de ellas son de larga duración (Ramón, Moussa, Luismi y Álex Pastor). Sólo Niño y Gabilondo se suman, y Puga es novedad en la expedición, aunque su presencia puede ser casi testimonial, con dos entrenamientos sin completar tras más de un mes de baja.

Pellicer, que tocará poco el once inicial que abrumó al Deportivo (3-0), debe decidir si mantiene a Rafita en el lateral y si entra Montero

A esa recuperación de efectivos (hoy vuelven Montero, Izan Merino y Ochoa) habría que sumar los que siguen sin acercarse a su nivel esperado, los Brasanac, Dorrio, Jauregi y Haitam, aunque este tras un año de inactividad.

De forma insospechada el Málaga tiene los mismos puntos, once que el Leganés, este llegado de Primera. Al cuadro 'pepinero' lo lastra su falta de gol (ocho), pese a que es con el Racing el que más volumen ofensivo genera en Segunda, y su bagaje de local, ya que sigue sin ganar en casa. Se espera aún la mejor versión del rinconero Juan Cruz. Mientras Pellicer debe decidir si repite Rafita de lateral o coloca ahí a Murillo, para hacer hueco a Montero, y si Izan Merino es de la partida, pero repetirán casi todos los del 3-0 .