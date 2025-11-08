El Málaga, otra vez con urgencias en La Rosaleda

La situación del Málaga no es alarmante ni acuciante. Algunos podrían considerar que tampoco es preocupante, salvo en lo relativo a los resultados a domicilio ( ... está a dos puntos de las plazas de descenso). Pero cada partido en La Rosaleda se está convirtiendo en una urgencia, en la solución para remontar el vuelo y cambiar el rumbo. Y hasta ahora se está cumpliendo con este plan de reaccionar en las peores circunstancias, lo que evitó que la crisis se asentara y la dinámica general pasara a ser negativa. De ahí que se espere nuevamente lo mejor del equipo blanquiazul en el comprometido derbi en Martiricos contra el Córdoba, a partir de las 21.00 horas de este sábado.

La Rosaleda, como se ha podido observar en la última etapa de la competición, representa la vía de salida para los baches del cuadro de Sergio Pellicer, que todavía sigue muy diezmado por las numerosas bajas, algunas de ellas claves, sufridas en el arranque del campeonato. Pero el técnico ha encontrado en casa el camino para equilibrar su bloque y así poder doblegar a cualquier rival que le llegue, como fue el Deportivo, líder en ese momento de Segunda, y el Andorra. Otra cosa puede ser el conjunto cordobés, que está en su mejor momento y se le suele atragantar a los blanquiazules.

Aunque es cierto que en esta ocasión el Málaga necesita reaccionar, el triunfo, más que en otras ocasiones, pues a su mala racha a domicilio se le une ahora la forma en la que perdió en Castellón, con una remontada del cuadro local en los minutos de descuento. Fue, si duda, una de las derrotas más crueles del equipo de Martiricos de los últimos años, tirando por la borda el esfuerzo realizado en los noventa primeros minutos de juego de este envite (llegó a la prolongación con 0-1 a favor, pero en este periodo de diez minutos recibió dos goles). De ahí que necesite resarcirse lo antes posible para pasar página y recuperar la confianza perdida en un partido para olvidar.

Para ello, pese a la dificultad del encuentro, el equipo malagueño cuenta con el apoyo incondicional de una afición comprensiva y entregada en todo momento. De hecho, para este partido la expectación es máxima, pues están casi todas las entradas vendidas, aunque lo más probable será, como ocurre siempre, que no se llene del todo el estadio por las ausencias de varios miles de abonados. Habrá más de medio millar de aficionados visitantes tanto en su zona específica como esparcidos por el resto de las gradas.

Pasa a un segundo plano el once que pueda presentar el Málaga, pese a la importancia del mismo, pues será necesario el triunfo a toda costa, juegue quien juegue. De todas formas, Pellicer podrá disponer ya para este sábado de Adrián Niño, el delantero teóricamente titular que apenas ha podido mostrar sus cualidades (participó en cinco compromisos ligueros, con un gol conseguido, hasta que cayó lesionado). Y también está recuperado el lateral Puga, lo que abre las opciones del técnico. Aunque, después de una semana de trabajo, ambos podrían comenzar el partido desde el banquillo, a la espera de disponer durante el mismo de su oportunidad para reaparecer.