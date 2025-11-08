Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Puga controla el balón, con Niño detrás, durante un entrenamiento de esta semana. Salvador Salas

El Málaga, otra vez con urgencias en La Rosaleda

Los blanquiazules han convertido los partidos en casa en la vía de salida a sus crisis de resultados, sobre todo por las derrotas sufridas a domicilio

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

La situación del Málaga no es alarmante ni acuciante. Algunos podrían considerar que tampoco es preocupante, salvo en lo relativo a los resultados a domicilio ( ... está a dos puntos de las plazas de descenso). Pero cada partido en La Rosaleda se está convirtiendo en una urgencia, en la solución para remontar el vuelo y cambiar el rumbo. Y hasta ahora se está cumpliendo con este plan de reaccionar en las peores circunstancias, lo que evitó que la crisis se asentara y la dinámica general pasara a ser negativa. De ahí que se espere nuevamente lo mejor del equipo blanquiazul en el comprometido derbi en Martiricos contra el Córdoba, a partir de las 21.00 horas de este sábado.

