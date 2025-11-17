El Málaga y Pellicer quieren salvar otro 'match ball'

El Málaga se la juega de nuevo. Y ya son varias esta temporada, aun siendo solamente la decimocuarta jornada. Visita este lunes (20.30 ... horas) el Reino de León para medirse a la Cultural Leonesa por primera vez en la historia, en otro duelo de máxima exigencia, frente a un rival directo (sólo un punto separa a los dos equipos) y que puede determinar el futuro de Sergio Pellicer en el banquillo de La Rosaleda.

Se trata del enésimo 'match ball' que intenta salvar el cuadro malaguista esta campaña. Y en varios de ellos, el equipo respondió. Con cuatro derrotas consecutivas, estaba obligado a ganar el encuentro en La Rosaleda ante el Deportivo, y el Málaga goleó al entonces líder. Cayó en Leganés el fin de semana siguiente, con muchos aficionados blanquiazules en las gradas, que mostraron su enfado, por lo que el compromiso frente al Andorra volvía a ser decisivo. Y otra vez más ganó. Pero los dos últimos resultados, en los que el Málaga ha dejado escapar cinco puntos en el tiempo de descuento, han hecho que Pellicer vuelva a estar muy discutido, hasta el punto en el que al término del partido contra el Córdoba, un sector de aficionados pidió su dimisión. La sensación es que todo lo que no sea una victoria sería inadmisible, y todo volvería a quedar sujeto a que se encadenara otro triunfo el domingo en casa frente al Mirandés.

El principal foco de mejora del Málaga no es otro que el de mantener el tipo en los minutos finales. Los famosos «pequeños detalles» han crecido en tamaño, y están condenando al equipo a seguir en la lucha por salir de los puestos de abajo en lugar de pugnar por acceder a los 'play-off'.

Cambios obligados en el once

El castellonense sólo ha repetido el once en una ocasión (ante el 'Dépor' y el Leganés), aunque en esto tienen mucho que ver las numerosas bajas que merman al equipo partido tras partido (serán siete para este partido después de que Chupete entrara en la lista a última hora). En el último encuentro cayeron Juanpe y Brasanac (el primero de ellos está siendo vital esta temporada), lo que obligará a Pellicer a realizar algún ajuste en la medular, con Izan Merino partiendo como principal candidato para ocupar ese puesto de 'pivote' acompañando a Dani Lorenzo. Podría darse la vuelta a la titularidad de Adrián Niño, que ya dispuso de minutos la pasada jornada, si bien es cierto que Jauregi se ha entonado y se encuentra en un gran estado de forma. Tras su actuación estelar en el derbi (anotó un doblete, los dos goles de bellísima factura), Rafa tiene muchas papeletas para salir desde el inicio, aunque la mayoría de sus mejores partidos con el Málaga han sido como suplente.

Por otro lado, la Cultural también llega con la urgencia de sumar, pues se encuentra en una situación comprometida. Protagonizó un inicio liguero decepcionante, que provocó la destitución de su entrenador, Raúl Llona. Llegó al banquillo leonés José Ángel 'Cuco' Ziganda, y con el vasco el equipo ha mostrado una mejor versión, pero continúa en la zona baja de la tabla.