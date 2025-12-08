¿Por qué jugará el Málaga con la segunda equipación frente al Zaragoza en La Rosaleda?

El Málaga-Zaragoza tendrá un elemento distintivo a otros partidos en La Rosaleda. Por primera vez en más de 12 años, el cuadro de Martiricos ... no vestirá su equipación local, la blanquiazul, en un partido en casa, y jugará ante el cuadro maño con la segunda, negra con los colores de la ciudad en horizontal, y con un lema serigrafiado: 'Muy Hospitalaria Ciudad de Málaga'. La última vez que no vistió su primera equipación para un choque en casa fue en el primer partido de la fase de grupos de la Champions frente al Zenit (3-0), con una camiseta que también era negra, debido a la confusión que se podía generar con los colores elásticas del conjunto ruso.

Pero, ¿por qué llevará la segunda equipación y ese lema en lugar de la tradicional camiseta blanquiazul? El equipo quiere conmemorar el 125 aniversario del hundimiento de la fragata alemana 'Gneisenau' en el Dique de Levante el 16 de diciembre de 1900.

En aquel hundimiento fallecieron 41 personas entre marineros de la tripulación y oficiales alemanes. Tras aquel naufragio, la respuesta del pueblo malagueño fue ejemplar: se volcaron en masa para atender a las víctimas, incluso acogiendo en sus hogares a los heridos. Esto hizo que unas semanas después, en enero de 1901, la reina regente María Cristina firmó un edicto por el cual a Málaga se le concedió el título de 'Muy hospitalaria', que se puede ver en el escudo de la ciudad desde entonces.

Antes del pitido inicial, se llevará a cabo un minuto de silencio en honor a las víctimas de este naufragio de 1900.