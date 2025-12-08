Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Niño celebra su gol en Valladolid, con la segunda equipación del Málaga. AGENCIA LOF

¿Por qué jugará el Málaga con la segunda equipación frente al Zaragoza en La Rosaleda?

El equipo lucirá la camiseta negra que lleva los colores de la ciudad en horizontal y con el lema 'Muy Hospitalaria Ciudad de Málaga' serigrafiado, para conmemorar los 125 años del hundimiento de la fragata alemana 'Gneisenau'

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:59

Comenta

El Málaga-Zaragoza tendrá un elemento distintivo a otros partidos en La Rosaleda. Por primera vez en más de 12 años, el cuadro de Martiricos ... no vestirá su equipación local, la blanquiazul, en un partido en casa, y jugará ante el cuadro maño con la segunda, negra con los colores de la ciudad en horizontal, y con un lema serigrafiado: 'Muy Hospitalaria Ciudad de Málaga'. La última vez que no vistió su primera equipación para un choque en casa fue en el primer partido de la fase de grupos de la Champions frente al Zenit (3-0), con una camiseta que también era negra, debido a la confusión que se podía generar con los colores elásticas del conjunto ruso.

