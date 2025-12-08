¿Por qué jugará el Málaga con la segunda equipación frente al Zaragoza en La Rosaleda?
El equipo lucirá la camiseta negra que lleva los colores de la ciudad en horizontal y con el lema 'Muy Hospitalaria Ciudad de Málaga' serigrafiado, para conmemorar los 125 años del hundimiento de la fragata alemana 'Gneisenau'
Málaga
Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:59
El Málaga-Zaragoza tendrá un elemento distintivo a otros partidos en La Rosaleda. Por primera vez en más de 12 años, el cuadro de Martiricos ... no vestirá su equipación local, la blanquiazul, en un partido en casa, y jugará ante el cuadro maño con la segunda, negra con los colores de la ciudad en horizontal, y con un lema serigrafiado: 'Muy Hospitalaria Ciudad de Málaga'. La última vez que no vistió su primera equipación para un choque en casa fue en el primer partido de la fase de grupos de la Champions frente al Zenit (3-0), con una camiseta que también era negra, debido a la confusión que se podía generar con los colores elásticas del conjunto ruso.
Pero, ¿por qué llevará la segunda equipación y ese lema en lugar de la tradicional camiseta blanquiazul? El equipo quiere conmemorar el 125 aniversario del hundimiento de la fragata alemana 'Gneisenau' en el Dique de Levante el 16 de diciembre de 1900.
En aquel hundimiento fallecieron 41 personas entre marineros de la tripulación y oficiales alemanes. Tras aquel naufragio, la respuesta del pueblo malagueño fue ejemplar: se volcaron en masa para atender a las víctimas, incluso acogiendo en sus hogares a los heridos. Esto hizo que unas semanas después, en enero de 1901, la reina regente María Cristina firmó un edicto por el cual a Málaga se le concedió el título de 'Muy hospitalaria', que se puede ver en el escudo de la ciudad desde entonces.
Antes del pitido inicial, se llevará a cabo un minuto de silencio en honor a las víctimas de este naufragio de 1900.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión