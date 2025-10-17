Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafa, en el momento de su analítica este viernes. MALAGACF

La plantilla malaguista se somete al completo a una analítica

El objetivo de esta prueba, efectuada este viernes, es monitorizar de forma continua el estado de salud y el rendimiento fisiológico de los futbolistas, complementando los reconocimientos médicos

SUR

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:18

Los jugadores malaguistas se han sometido a una analítica sanguínea completa este viernes, antes del entrenamiento y del desayuno. La plantilla se ha reunido en ... la sala médica de La Rosaleda con el personal del Hospital Quirónsalud Málaga, proveedor médico oficial del Málaga, que ha tomado las muestras y se las ha llevado para ser analizadas en sus dependencias.

