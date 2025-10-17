La plantilla malaguista se somete al completo a una analítica

Los jugadores malaguistas se han sometido a una analítica sanguínea completa este viernes, antes del entrenamiento y del desayuno. La plantilla se ha reunido en ... la sala médica de La Rosaleda con el personal del Hospital Quirónsalud Málaga, proveedor médico oficial del Málaga, que ha tomado las muestras y se las ha llevado para ser analizadas en sus dependencias.

El doctor Mario Guerra, de los servicios médicos del club, ha estado al frente junto al doctor Juan Enrique Puche y la enfermera Lidia Alcázar, de Quirónsalud Málaga. El objetivo de estas pruebas es monitorizar de forma continua el estado de salud y el rendimiento fisiológico de los futbolistas, complementando los reconocimientos médicos y cardiológicos realizados al inicio de la pretemporada.

Jauregi, Brasanac y Joaquín, junto a los médicos y enfermeros que participaron en la analítica este viernes.

El doctor Juan Enrique Puche, cardiólogo del Hospital Quirónsalud Málaga, destacó que «este tipo de analíticas permiten detectar de manera precoz posibles alteraciones metabólicas, nutricionales o hematológicas que puedan condicionar el rendimiento o la recuperación de los jugadores.»

El estudio incluye parámetros hematológicos, bioquímicos, hormonales y de marcadores inflamatorios, con especial atención a niveles de hierro, función renal y hepática, perfil lipídico, balance hormonal y marcadores de fatiga y sobrecarga.

«En el deporte profesional, los pequeños desequilibrios pueden marcar la diferencia. Estos controles nos permiten ajustar la nutrición, la carga de entrenamiento y la recuperación de cada jugador de manera individualizada», añadió el doctor Puche.

Este chequeo médico se enmarca dentro del acuerdo entre el Málaga y Quirónsalud Málaga como proveedor médico oficial del club, con el que se refuerza el compromiso conjunto con una medicina preventiva y de precisión aplicada al deporte, donde la evidencia científica se pone al servicio del rendimiento y la salud a largo plazo.