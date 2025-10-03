Pellicer, sobre su expulsión: «Hay gente a la que falta empatía» Es el turno ahora de Alejandro Acejo: «Está más que preparado, y a veces la presencia física del entrenador no es tan importante; esto puede liberar a los jugadores», añadió

Sergio Pellicer no se sentará en el banquillo visitante de El Sardinero, después de ser expulsado al término del duelo en El Plantío. Tampoco lo ... podrá hacer en los dos siguientes choques, ya que ha sido sancionado con tres partidos. El preparador malaguista habló sobre lo acontecido el domingo pasado: «No fue una expulsión por nerviosismo mío. Fui a decirle desde el máximo respeto lo que había pasado. Einar era el capitán de campo, y le dijo al árbitro (Daniel Palencia Caballero): 'Ha tocado el balón'. Si en el 92 el capitán de campo recibe una amarilla por eso... Es para estudiarlo. A nosotros se nos pide que tengamos empatía y en todos los gremios hay de todo. Pero a la gente joven que está entrando en todos los puestos de trabajo les falta humildad. Pasa como en todos sitios, hay gente más preparada que otra. Se necesitan árbitros más de la vieja usanza, que enseñe lo que es el fútbol y lo que es la vida».

Dijo que lo que el acta recogió de los vestuarios fue porque «el de los árbitros estaba al lado del nuestro. No hubo ninguna falta de respeto, fue una apreciación. Hay entrenadores en Primera que dicen lo que dicen y no les pasa nada. En la reunión nos dijeron que habría más diálogo y un poco más de empatía». Con el entrenador castellonense sancionado, es el turno de Alejandro Acejo, su segundo entrenador desde este verano. Del malagueño aseguró que «él está más que preparado. Tengo un cuerpo técnico brutal, y encima él es malaguista, de los que tiene sentimiento de pertenencia. Hemos hablado ya sobre todas las situaciones que se pueden dar de posibles cambios, posibles estructuras, maneras de presionar y atacar y todas estas cosas están consensuadas. De todas formas, hay comunicación y contacto directo constante aunque no esté abajo. A veces la presencia física del entrenador no es tan importante, y quizá hasta puede liberar un poco a los jugadores, que son los verdaderos protagonistas».

