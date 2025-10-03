Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pellicer conversa con Acejo en el entrenamiento del jueves. Marilú Báez

Pellicer, sobre su expulsión: «Hay gente a la que falta empatía»

Es el turno ahora de Alejandro Acejo: «Está más que preparado, y a veces la presencia física del entrenador no es tan importante; esto puede liberar a los jugadores», añadió

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 17:35

Comenta

Sergio Pellicer no se sentará en el banquillo visitante de El Sardinero, después de ser expulsado al término del duelo en El Plantío. Tampoco lo ... podrá hacer en los dos siguientes choques, ya que ha sido sancionado con tres partidos. El preparador malaguista habló sobre lo acontecido el domingo pasado: «No fue una expulsión por nerviosismo mío. Fui a decirle desde el máximo respeto lo que había pasado. Einar era el capitán de campo, y le dijo al árbitro (Daniel Palencia Caballero): 'Ha tocado el balón'. Si en el 92 el capitán de campo recibe una amarilla por eso... Es para estudiarlo. A nosotros se nos pide que tengamos empatía y en todos los gremios hay de todo. Pero a la gente joven que está entrando en todos los puestos de trabajo les falta humildad. Pasa como en todos sitios, hay gente más preparada que otra. Se necesitan árbitros más de la vieja usanza, que enseñe lo que es el fútbol y lo que es la vida».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  3. 3 El SAS comienza a llamar una por una a las 2.000 mujeres con resultados no concluyentes en el cribado de cáncer de mama
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  7. 7 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  8. 8 Vendido en Málaga el primer premio de la Lotería Nacional de este jueves
  9. 9 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  10. 10 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Pellicer, sobre su expulsión: «Hay gente a la que falta empatía»

Pellicer, sobre su expulsión: «Hay gente a la que falta empatía»