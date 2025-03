Pellicer: «Lo más importante era el resultado»

Jorge Garrido Málaga Sábado, 22 de marzo 2025 | Actualizado 23/03/2025 19:02h. Comenta Compartir

Pellicer no era uno de los que pensaba que este partido fuera una 'final', pero sí que comprendía que la victoria ante el Ferrol era ... vital: «Lo más importante era el resultado, el conseguir la victoria para que los chicos recuperaran confianza. En dos acciones de buena combinación desde los extremos hemos conseguido los dos goles. Los chicos han sabido aprovechar bien esas llegadas desde la segunda línea de 'Lobo' (Julen Lobete), estoy muy orgulloso de eso porque hemos incidido mucho en eso. Nos ha hecho falta más tranquilidad en la segunda parte, pero ante un rival que no tiene nada que perder, debido a la situación crítica en la que está a veces eso es complicado. A pesar de haber ganado y que el Eldense perdiera, no me veo salvado, todavía no hemos conseguido nada. Yo quiero que el Eldense gane todos los partidos menos contra nosotros, porque así estamos apretados. El Elche le ha ganado en el minuto 83. No hay que mirar a los rivales, somos nosotros los que tenemos que hacer nuestro trabajo. Nuestra fortaleza está en el grupo y no en las individualidades», analizó el preparador blanquiazul.

«En la primera parte hemos sido muy resolutivos. Luego, en la segunda nos faltó ser más dañinos, pero el rival también juega. Pudimos hacer el tercero: Lobete, Kevin y David (Larrubia) nos han dado mucho. Teníamos que ganar, no quedaba otra. Esta victoria nos va ayudar a recuperar la regularidad en los resultados. Veníamos de dos partidos perdidos, en el que frente al Cádiz no merecimos perder pero en Albacete sí», explicó el técnico del Málaga. Sobre las sustituciones de Juanpe y Gabilondo, ambas tras la reanudación ya que ambos vieron tarjetas amarillas, Pellicer aclaró que «no las hice pensando en el partido de Oviedo. Pensaba que el partido se nos podía escapar por las dos tarjetas. Hablé con Manu (Molina) y me dijo que estaba ya para jugar y de ser titular, pero yo miro más allá de este partido y quería evitar la recaída, para mí no era una final. Nos podía dar tranquilidad con el desgaste del rival en la segunda parte», comentó el entrenador malaguista. Al ser preguntado por las bajas de Antoñito, Izan Merino y Aarón Ochoa, inmersos en sus compromisos internacionales (Cordero anotó de penalti el tanto del empate ante Italia para acercar a la selección española sub-19 al Europeo), Pellicer destacó que «hay que valorar la labor del club. Tenemos a tres chicos en dinámica del primer equipo. Quizá en otros equipos no jugarían tanto, y eso es un ejemplo para los demás jugadores de la cantera». Durante el partido, Pellicer discutió con Kevin sobre una jugada en la que el extremo malagueño pisó el balón de más. El técnico quiso restarle importancia a la situación y salió a defender a su jugador «¿Tú has visto jugar a Kevin en La Virreina en infantiles? ¿A que jugaba de la misma manera que ahora? Kevin es un jugador de calle. Lo que le pido es que lo de pisar el balón, en área rival. Hay jugadores que tienen ciertos hábitos que intentamos corregir, pero el talento se expresa engañando. Es cierto que ahí quizá generaba cierta incertidumbre porque detiene el ritmo del partido, pero la jugada del primer gol viene porque él hace un desmarque en ruptura, que antes no lo hacía, siempre la buscaba al pie. Levantó la cabeza y vio al compañero, antes quizá la pisaba y la pisaba y no levantaba la mirada, vamos a quedarnos con eso. El año pasado se subió al balón. Todos se le echaron encima, yo le dije que estuviera tranquilo. Prefiero que se equivoquen por exceso de confianza que por falta de ella».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión