Pellicer, cabizbajo tras el segundo gol del Córdoba. Marilú Báez

Pellicer: «Entendería mi destitución, pero aunque cometa errores tengo la conciencia tranquila»

«Si este ambiente sigue así, esto va a ser muy complicado», dijo el entrenador del Málaga sobre el runrún con respecto a su situación en el banquillo blanquiazul

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:43

Comenta

Como ya sucediera en Huesca (uno) y el pasado fin de semana Castellón (tres), frente al Córdoba el Málaga volvió a dejar escapar puntos ... en el tiempo de descuento (2-2). El doblete de Rafa daba el triunfo al conjunto blanquiazul, pero en el minuto 101 cedió la ventaja y, si bien logró sumar un punto, el sabor que deja es de lo más amargo, igual o incluso peor que el que puede dejar una derrota.

