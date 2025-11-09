Pellicer: «Entendería mi destitución, pero aunque cometa errores tengo la conciencia tranquila»

Como ya sucediera en Huesca (uno) y el pasado fin de semana Castellón (tres), frente al Córdoba el Málaga volvió a dejar escapar puntos ... en el tiempo de descuento (2-2). El doblete de Rafa daba el triunfo al conjunto blanquiazul, pero en el minuto 101 cedió la ventaja y, si bien logró sumar un punto, el sabor que deja es de lo más amargo, igual o incluso peor que el que puede dejar una derrota.

Tras el partido, Sergio Pellicer escuchó cánticos que pedían su dimisión, por parte de un sector de la afición malaguista. Sobre su visión acerca de si fuera destituido, dijo que «lo entendería, puede ser. Siento empatía por la gente. El equipo no está mostrando la regularidad. La afición es soberana. No estamos correspondiendo a lo que la gente merece en cuanto a resultados. Al final esto se debe a los resultados. Cometeré fallos, pero yo no he matado a nadie. Si este ambiente sigue así, esto va a ser muy complicado», comentó el técnico del Málaga.

«Yo tengo una fuerza brutal, en ese sentido soy un bicho malo (que nunca muere, o en este caso, nunca deja de intentarlo). Mi discurso al principio de la temporada era de dar un paso adelante. Igual no el del ascenso, pero sí el de estar entre los diez primeros. Si hubiéramos ganado, hubiéramos dado un salto hasta el undécimo puesto, y si perdíamos caíamos al descenso», explicó. Acerca de su posible dimisión, dijo que «antes de que dimita yo, debería dimitir media España», haciendo alusión a clase política del país. También argumentó que «yo no sería nunca un problema para el club».

Con respecto al encuentro, el preparador blanquiazul aseguró que «habíamos hecho lo más difícil. Se nos decanta un poco hacia nuestro lado tras la expulsión. Me duele que nos empaten. Antes éramos un equipo muy versátil, y esta vez no hemos sido capaces de transmitir la sensación de que en casa somos invencibles». Sobre la expulsión a Albarrán y el tanto anulado a Jauregi, consideró que «me parece que la roja no es, y que el gol de Eneko sí es».

«Muchas veces no se valora lo que hace un entrenador. Cada vez veo que el Málaga es mejor equipo. Si te soy sincero me parece injusto. Hay muchos canteranos que si hubiera otro entrenador, estaría pidiendo jugadores de fuera y él apuesta por ellos. Si fuera aficionado del Málaga se lo agradecería. Ojalá le vaya muy bien porque de verdad se lo deseo», dijo Ania sobre la situación de Pellicer en el Málaga.