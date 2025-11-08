Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Palco 17

Maldito último minuto

Pedro Luis Gómez

Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:20

En el 'exilio' sevillano, ver al Málaga sabe mejor que un buen campero, aunque no se gane. Y eso le pasó a este Palco 17, ... que tuvo la suerte de ver en el Pub Rufina con el gran actor Antonio de la Torre el partido frente al Córdoba. El partido tuvo de todo, demasiado para las coronarias frágiles, porque el Málaga necesitaba ganar, y el Córdoba llegaba en un buen momento. Era un partido difícil, pero en Rufina no había nadie, salvo este Palco y Antonio de la Torre, pendientes de la televisión, pero eso no restó un ápice a la emoción, porque el gran actor malagueño es más malaguista que el escudo. Lo que nadie puede contrarrestar es el mal cerrar que tiene el Málaga de sus partidos. Otros dos puntos perdidos al borde de finalizar el choque. Otros dos puntos más, ¿y van...? Ya no puede ser cosa de la casualidad o de la mala suerte. Lo teníamos todo a favor cuando Rafa hizo el segundo de sus goles, pero no sabemos cerrar los partidos. Y este empate sabe a derrota porque el Córdoba jugó muchos minutos con 10, pero estamos gafados, porque la verdad es que no es normal que en los primeros 45 minutos se sufriera la baja de dos jugadores por lesión. Pero este Málaga, que juega bien a ratos, se descentra cuando menos te lo esperas. No sé si hay que sembrar ajos en La Rosaleda o qué hay que hacer, pero la verdad es que de nuevo se perdió una oportunidad de oro para sumar tres puntos. Entre lo de Castellón y ante el Córdoba hemos perdido cinco puntos, una verdadera lástima. Tenemos el serio problema de no saber controlar, de regalar al rival que encuentre huecos en los instantes finales, pero lo cierto es que se sumó un punto, no más. El problema es que lo que seguimos sumando son lesionados, y eso es más que preocupante, lo mismo que la situación clasificatoria, pero hay que confiar en que podamos cerrar los partidos, y celebrar las victorias que se nos escapan no por pequeños detalles, sino por enormes lagunas que no vienen a cuento...

