Y es que el Ferrol fue mucho peor...

Partido plácido, cómodo, pero aburridísimo... Se necesitaba ganar y se hizo. A priori, nos la jugábamos, pero el Racing de Ferrol ha sido, con diferencia, ... el peor equipo que ha pasado por La Rosaleda y en ningún momento puso en apuros a un Málaga que no se esperaba, creo, el regalo de este rival, que fue mediocre hasta no poder más. Porque la victoria cómoda y tranquila, no puede ni debe engañar el mal juego que hicimos, lo que significa que el Málaga sigue en muy baja forma hoy por hoy. En condiciones normales, este Ferrol se hubiese ido con al menos cinco goles en contra, pero no están los locales para muchas fiestas, ni para golear. Con seis cambios respecto al partido de Albacete se jugó casi igual de mal que hace una semana, lo que ocurre, repito, es que el rival está bajo mínimos y ni siquiera apretó cuando se vio con el agua al cuello. Dos goles en momentos clave tranquilizaron el ambiente: uno casi al comienzo del partido, y el segundo cerca del descanso... Lo que podía ser el anuncio de una festiva segunda parte nos engañó. ¡Por Dios, qué 45 minutos! Aburridos, no; lo siguiente. Se tenía que ganar y se ganó, tres puntos y derrota del Eldense, pero si analizamos la cosa no es para que estemos contentos. Y mucho menos con las declaraciones del 'tridente directivo en funciones' que parece que disfruta con declaraciones absurdas diciendo que no nos hagamos (los aficionados) ilusiones con un equipo mejor para la próxima temporada o con fichajes, que para nada... ¡Cuidado!, que ya son muchas las voces que se están levantando diciendo que parece que se está a gusto dilatando el proceso judicial del club, y además de personas con peso específico en su historia. Generalmente, los revulsivos en los equipos de fútbol están en cambiar entrenadores o jugadores, aquí no es así. El gran revulsivo sería que dejen de mandar los que lo hacen y que nos saquen del 'purgatorio judicial'. Es tremendo ver la mediocridad en la que nos han sumergido. Y menos mal que ganamos al Ferrol. Menos mal...

