Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El club está quemando al equipo y a la afición

Palco 17 ·

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:41

Comenta

El gol de Einar Galilea en el último minuto que dio la victoria al Málaga ante el endeble Mirandés salvó la noche y no poco ... a los seguidores, al nuevo entrenador, al 'tridente en funciones' de la Administración Judicial e incluso a los jugadores, porque la cosa no podía pintar peor. El cabreo, monumental, de la afición con el administrador judicial, el director general y el director deportivo se expresó con muchísima fuerza con los nombres de los tres y el apellido 'dimisión'. Ha sido una pésima semana para el malaguismo, que cada día está más hundido. En la peor entrada de La Rosaleda, las gradas dictaron sentencia (señora jueza) y pidieron otra cosa, que no sigamos así. El club está arrastrando al abismo al equipo, que cada día está más hundido en su juego y cada vez más nervioso, porque se ganó, sí, en el último segundo, ¡menos mal!, pero se jugó fatal. Fue un desastre. Niño, en dos minutos, acalló las protestas que iban en aumento, pero una vez más no se supo controlar a un rival que fue creciendo poco a poco ante la manifiesta mediocridad local, y encima Funes se 'estrenaba' cambiando a los dos mejores del equipo, Joaquín y Niño, en una decisión extraña en el minuto 70, y va el Mirandés y empata... Nadie lo podía creer, y el enfado general ya era superlativo, porque además la gente no entiende lo que ocurre en Martiricos, porque el cambio de Pellicer por Funes es inexplicable, y las declaraciones de Loren, para darle vacaciones adelantadas antes de que llegue junio. Se ganó casi de milagro, pero el Málaga a día de hoy está muy mal, anímicamente tocado, y está jugando con fuego. Para empezar, los responsables del club que con su actuación, su incapacidad de transmitir ilusión y los malos resultados de los fichajes en estos ya seis años de calvario, está desinflando el mejor momento de la historia de la afición. La victoria final evitó una bronca de campeonato, pero esos tres puntos tan necesarios no pueden ocultar que mucho tendrán que cambiar las cosas para salvar los muebles, o sea, no irnos a Primera Federación...

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  3. 3 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  4. 4 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  5. 5 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  6. 6

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Rincón llora el crimen de María Victoria, una mujer «humilde, trabajadora y muy querida»
  10. 10

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El club está quemando al equipo y a la afición

El club está quemando al equipo y a la afición