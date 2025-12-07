Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un momento del partido benéfico este domingo, en la Ciudad Deportiva del Málaga. MALAGA CF

Éxito de la primera edición del partido benéfico 'Genuincers'

La cita, para recaudar juguetes en estas fechas, se celebró este domingo en la Ciudad Deportiva del Málaga con un choque entre los Genuine y un grupo de conocidos 'influencers' locales

SUR

Málaga

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:35

Comenta

La Fundación del Málaga organizó este domingo, al mediodía, la primera edición de Genuincers-The Match, un encuentro solidario destinado a recoger juguetes para los ... más pequeños y que dejó una estampa difícil de olvidar en la Ciudad Deportiva del Málaga, con un amplio grupo de 'influencers malagueños', que unieron fuerzas para medirse al Málaga Genuine y llenar de ilusión la Navidad de muchos niños y niñas de la ciudad.

