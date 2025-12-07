Éxito de la primera edición del partido benéfico 'Genuincers'

La Fundación del Málaga organizó este domingo, al mediodía, la primera edición de Genuincers-The Match, un encuentro solidario destinado a recoger juguetes para los ... más pequeños y que dejó una estampa difícil de olvidar en la Ciudad Deportiva del Málaga, con un amplio grupo de 'influencers malagueños', que unieron fuerzas para medirse al Málaga Genuine y llenar de ilusión la Navidad de muchos niños y niñas de la ciudad.

Bajo el lema 'un juguete, una entrada', la iniciativa reunió una importante recogida de juguetes destinada al Colegio Misioneras Cruzadas (Palmilla) y a la Casa Hogar San José de la Montaña, dentro del proyecto Jueves Solidarios que impulsa la fundación cada mes de diciembre.

Ampliar Basti y Bad Charly, este domingo. MALAGACF

Ampliar Alejandro Villamizar y un jugador del Genuine. MALAGACF

Más de 500 personas llenaron las gradas para disfrutar de un ambiente mágico, cargado de risas, emoción y un sentimiento de camaradería que acompañó toda la jornada. La bienvenida corrió a cargo de Basti, representante de la Fundación del Málaga y maestro de ceremonias del evento. Junto a él, Bad Charly, colaborador en la organización del partido, dirigió unas palabras al público antes de que el balón echara a rodar.

A las 12.00, el césped recibió a los dos equipos: el Málaga Genuine, y un combinado de 'influencers' formado por Adrián Lima, Tomasada., Carliyo El Nervio, Ramontelli, Alejandro Villamizar, Dani Viness, Daniela Morales, Bad Charly, Fran Lucena, Tumejorjugada, Mireya López, Lucía Domínguez, Moi Vega y Nacho García. Al frente de cada conjunto ejercieron como presidentes la mascota malaguista, Súper Boke, y el creador de contenido Camashow.

Ampliar Unos 500 espectadores se dieron cita en la grada. MALAGACF

Ampliar Todos los participantes en el partido benéfico. MALAGACF

El encuentro contó con un formato único con el objetivo de involucrar a la grada. La primera dinámica permitió que tres aficionados, elegidos por sorteo, lanzaran penaltis que sumaban directamente al marcador de uno u otro equipo. En la segunda, dos miembros del público saltaron al campo para lanzar un dado gigante que determinó cuántos jugadores tendría cada conjunto en el siguiente tramo del juego.

El descanso llegó con un ajustado 4-3 para la Escuela de Supercapacitad@s. Durante la pausa, cinco asistentes participaron en una nueva actividad de penaltis, esta vez con premio si conseguían golpear las bolsas colocadas en la portería: la camiseta oficial del encuentro, un chándal del club, la primera y segunda equipación del Málaga de esta temporada y un balón firmado por la primera plantilla.