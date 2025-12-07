Éxito de la primera edición del partido benéfico 'Genuincers'
La cita, para recaudar juguetes en estas fechas, se celebró este domingo en la Ciudad Deportiva del Málaga con un choque entre los Genuine y un grupo de conocidos 'influencers' locales
SUR
Málaga
Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:35
La Fundación del Málaga organizó este domingo, al mediodía, la primera edición de Genuincers-The Match, un encuentro solidario destinado a recoger juguetes para los ... más pequeños y que dejó una estampa difícil de olvidar en la Ciudad Deportiva del Málaga, con un amplio grupo de 'influencers malagueños', que unieron fuerzas para medirse al Málaga Genuine y llenar de ilusión la Navidad de muchos niños y niñas de la ciudad.
Bajo el lema 'un juguete, una entrada', la iniciativa reunió una importante recogida de juguetes destinada al Colegio Misioneras Cruzadas (Palmilla) y a la Casa Hogar San José de la Montaña, dentro del proyecto Jueves Solidarios que impulsa la fundación cada mes de diciembre.
Más de 500 personas llenaron las gradas para disfrutar de un ambiente mágico, cargado de risas, emoción y un sentimiento de camaradería que acompañó toda la jornada. La bienvenida corrió a cargo de Basti, representante de la Fundación del Málaga y maestro de ceremonias del evento. Junto a él, Bad Charly, colaborador en la organización del partido, dirigió unas palabras al público antes de que el balón echara a rodar.
A las 12.00, el césped recibió a los dos equipos: el Málaga Genuine, y un combinado de 'influencers' formado por Adrián Lima, Tomasada., Carliyo El Nervio, Ramontelli, Alejandro Villamizar, Dani Viness, Daniela Morales, Bad Charly, Fran Lucena, Tumejorjugada, Mireya López, Lucía Domínguez, Moi Vega y Nacho García. Al frente de cada conjunto ejercieron como presidentes la mascota malaguista, Súper Boke, y el creador de contenido Camashow.
El encuentro contó con un formato único con el objetivo de involucrar a la grada. La primera dinámica permitió que tres aficionados, elegidos por sorteo, lanzaran penaltis que sumaban directamente al marcador de uno u otro equipo. En la segunda, dos miembros del público saltaron al campo para lanzar un dado gigante que determinó cuántos jugadores tendría cada conjunto en el siguiente tramo del juego.
El descanso llegó con un ajustado 4-3 para la Escuela de Supercapacitad@s. Durante la pausa, cinco asistentes participaron en una nueva actividad de penaltis, esta vez con premio si conseguían golpear las bolsas colocadas en la portería: la camiseta oficial del encuentro, un chándal del club, la primera y segunda equipación del Málaga de esta temporada y un balón firmado por la primera plantilla.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión