Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Pellicer, a la derecha, acompañado por Alejandro Acejo, durante un reciente entrenamiento del Málaga. MARILÚ BÁEZ

¿Cuáles son los nuevos planes del Málaga?

El club pretende que el equipo se estabilice para que no sea necesario tomar decisiones drásticas, que también se ven como una incógnita

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

El Málaga está inmerso en una crisis deportiva que seguramente será temporal, pues nunca entró en una dinámica negativa. Pero el equipo no acaba de ... alcanzar el ritmo que necesita para conseguir una cierta estabilidad en el campeonato. La primera pregunta es clara: ¿cuáles son las causas? Aquí habría un amplio abanico de respuestas que incluyen a la plantilla, el entrenador y la dirección deportiva que la confeccionó. Sin embargo, en el caso de que las circunstancias obliguen a tomar medidas, la cuerda, como se conoce, siempre se suele romper, en principio, por el lado del técnico, en este caso de Sergio Pellicer. Y la segunda cuestión es la decisiva: ¿cuáles son ahora los planes de la entidad? Este interrogante es más fácil de responder, pero está muy cargado de matices.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El triángulo amoroso que acabó en tragedia en Gaucín: un crimen a garrotazos y mensajes falsos para despistar
  2. 2 Arrestan a un joven por matar a un hombre de 63 años tras una discusión en un bar de Fuengirola
  3. 3 Cientos de conductores atrapados: otro camión averiado colapsa de nuevo la A-7 entre Málaga y Rincón
  4. 4 Vuelve la lluvia a la provincia de Málaga: esta es la previsión de Aemet
  5. 5 La calle Eugenio Gross, cerrada por las obras del metro en Málaga durante los próximos 30 meses
  6. 6

    Ya huele a roscón de Reyes: una pastelería de Málaga prepara uno de los mejores de Andalucía
  7. 7 Una familia deberá indemnizar con 7.000 euros a su empleada de hogar a la que despidió por faltar a trabajar tras una operación de apendicitis
  8. 8

    El Materno Infantil trasplanta su «corazón eléctrico» en una compleja operación
  9. 9 Victoria Esperanza ya tiene donante de médula
  10. 10

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Cuáles son los nuevos planes del Málaga?

¿Cuáles son los nuevos planes del Málaga?