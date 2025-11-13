¿Cuáles son los nuevos planes del Málaga?

El Málaga está inmerso en una crisis deportiva que seguramente será temporal, pues nunca entró en una dinámica negativa. Pero el equipo no acaba de ... alcanzar el ritmo que necesita para conseguir una cierta estabilidad en el campeonato. La primera pregunta es clara: ¿cuáles son las causas? Aquí habría un amplio abanico de respuestas que incluyen a la plantilla, el entrenador y la dirección deportiva que la confeccionó. Sin embargo, en el caso de que las circunstancias obliguen a tomar medidas, la cuerda, como se conoce, siempre se suele romper, en principio, por el lado del técnico, en este caso de Sergio Pellicer. Y la segunda cuestión es la decisiva: ¿cuáles son ahora los planes de la entidad? Este interrogante es más fácil de responder, pero está muy cargado de matices.

Aunque en estos momentos no se debe aludir a las bajas, pues parecería una justificación, en el caso del Málaga este capítulo ha sido demoledor. Partiendo de la base de que la temporada arrancó con tres lesionados de larga duración (uno de ellos, Haitam, se ha incorporado ya), las opciones de que este asunto fuese importante y trascendente eran máximas. Para colmo, cayeron de inmediato dos de los mejores jugadores del equipo, como son el central Álex Pastor y el 'pivote' Luismi. Y después fueron llegando más problemas físicos y ausencias por distintos asuntos que, en ocasiones, dejaron el equipo en cuadro. También se quedó pronto en el camino Niño (que ahora ha vuelto), entre otros más.

Otro gran problema del equipo se centra en que algunos jugadores están todavía casi en pretemporada, pues llegaron sin posibilidades de alcanzar el ritmo de gran parte de sus compañeros. Y todo ello ha provocado que los reservas mostraran menos nivel que los titulares al saltar al campo. Pellicer ha ido buscando las mejores opciones para reactivar al equipo, algo que ha conseguido en unos partidos y en otros, no por completo (con errores o desajustes puntuales). Los puntos perdidos en el tiempo de descuento en esta primera parte del campeonato muestran un problema añadido del conjunto blanquiazul, que precisa de mucho más oficio para cerrar determinados partidos.

Además, hay que recordar que el modelo deportivo o la filosofía del Málaga es muy especial. Basado en la cantera y sin grandes gastos en los fichajes que han ido llegando, alcanzar el mejor nivel no sólo es complicado, sino que también precisa de más tiempo de lo habitual. Numerosos canteranos están en el primer equipo, en algunos casos ofreciendo un rendimiento excelente, lo que ofrece estabilidad a medio y largo plazo, siempre que esté reforzado por otras incorporaciones, pero puede tener más problemas en lo más inmediato, hasta que se vaya concretando la formación de todos ellos.

De esta manera, ¿cuál será la hoja de ruta del Málaga a partir de ahora? ¿Puede haber cambios si el resultado es negativo en León? Parece claro que el club deberá analizar la situación tras la finalización de cada jornada, sin tener una decisión tomada con antelación. Una derrota en el próximo partido puede conllevar la puesta en marcha de medidas drásticas o no. Dependerá de diversas circunstancias o sensaciones, como siempre. El objetivo se centra, sin embargo, en conseguir un buen resultado para que desaparezca cualquier duda… Hasta el siguiente envite. Una especie de ultimátum permanente.

Es previsible que Loren Juarros tenga previstas cualquiera de las alternativas que se puedan plantear, sabiendo también que, en el caso del entrenador, su modelo encaja a la perfección con Pellicer. De ahí que cualquier opción de recambio deberá analizarse de una manera muy precisa para no equivocarse. Pues tocar la figura del técnico supone una variación estructural que debe tener las máximas garantías en un club como el Málaga, en pleno crecimiento social y con la sexta ciudad y provincia de España detrás. Y todo ello aderezado por los asuntos extradeportivos actuales, con una entidad intervenida judicialmente e inmersa en un procedimiento que sentará en el banquillo a su antiguo presidente y máximo accionista, el jeque Al-Thani.