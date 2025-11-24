Niño y el doblete más rápido de la historia

A su manera, Adrián Niño logró escribir su nombre en un rincón de la dilatada historia del Málaga con los dos tantos que le marcó ... al Mirandés. Entre los dos goles que firmó pasaron 111 segunos (un minuto y 51 segundos, entre el 30:36 y el 32:27 de partido), lo que convierte este doblete en el más rápido de la historia del club en su etapa actual. Un logro simbólico en el que Niño desafió al reloj para echar abajo las marcas ya existentes.

A lo largo de estos años ha habido futbolistas que han conseguido levantar los brazos dos veces en poco tiempo de diferencia, aunque no de forma tan seguida como el roteño. Esta temporada, sin ir más lejos, Chupete tardó cuatro minutos en asestarle dos golpes al Granada y Jauregi, apenas seis frente al Andorra.

Uno de los últimos grandes delanteros de la historia reciente del club, Roberto, logró el año del ascenso a la categoría de plata un doblete muy fugaz ante el Atlético Baleares. en La Rosaleda, también con cuatro minutos de diferencia. En el Málaga, pese a estar en la tercera categoría, eran tiempos de alegría porque el equipo comenzaba a puntuar de tres en tres y consolidaba, de forma firme, su candidatura al ascenso, que formalizaría meses más tarde en Tarragona.

Entre los dobletes más rápidos de la historia está también el de Blanco Leschuk, en la 2018-19, que le hizo dos goles al Albacete en La Rosaleda con casi tres minutos de diferencia, en el 64 y en el 67, para rescatar tres puntos después de que el cuadro manchego comenzara golpeando desde los once metros. Ese curso el argentino marcó nueve goles y logró dos dobletes.

En Primera

También han firmado algunos malaguistas dobletes con más velocidad de la cuenta en Primera División, con un extra de mérito al tratarse de la categoría más exigente del fútbol español. Charles firmó un 'hat-trick' ante la Real Sociedad (el último de la historia del Málaga), el 3 de octubre de 2015, marcando los dos primeros goles de ese surtido de tres entre los minutos 3 y 7. Más tarde, casi al final, en el 89, redondearía su actuación particular con otro gol. Y entre los más icónicos está también el de Roque Santa Cruz al Real Madrid, en la 2012-13, también en cuatro minutos, para conseguir una histórica victoria en La Rosaleda ante el conjunto blanco (3-2).

Para el Málaga, en líneas generales, está siendo una temporada gris, aunque hay un dato que llama la atención: en noviembre, cuando ha concluido la decimoquinta jornada del campeonato en Segunda, el equipo ya ha conseguido cinco dobletes, más que en ninguna otra campaña desde la 2012-13, la de la Champions, en la que consiguió siete. En lo que va de curso los han obrado Chupete (por partida doble), Jauregi, Rafa y el protagonista de esta información, Niño. Es un dato de una dimensión tremenda teniendo en cuenta que quedan 27 partidos por jugarse y que aún no se ha llegado al ecuador del torneo.