Niño celebra uno de sus dos goles al Mirandés. Ñito Salas

Niño y el doblete más rápido de la historia

El delantero roteño tardó un minuto y 51 segundos en hacer sus dos tantos al Mirandés, una marca sin precedentes del Málaga actual

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:44

Comenta

A su manera, Adrián Niño logró escribir su nombre en un rincón de la dilatada historia del Málaga con los dos tantos que le marcó ... al Mirandés. Entre los dos goles que firmó pasaron 111 segunos (un minuto y 51 segundos, entre el 30:36 y el 32:27 de partido), lo que convierte este doblete en el más rápido de la historia del club en su etapa actual. Un logro simbólico en el que Niño desafió al reloj para echar abajo las marcas ya existentes.

