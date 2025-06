El mercado de las segundas etapas no gusta en el Málaga

Forma parte del acervo popular el dicho de que las segundas parte nunca fueron buenas, y en el Málaga también se puede aplicar esta máxima ... a tenor de lo sucedido con Yanis Rahmani: 659 minutos, ningún gol y tampoco asistencias esta campaña, frente a los 2.972 minutos de la 2020-21, con cinco dianas y otros tantos pases de gol.

Quedó claro que la segunda etapa del francoargelino en el Málaga fue para olvidar y no por falta de oportunidades, porque participó en 23 partidos, ninguno de ellos al completo. Pero no siempre el segundo ciclo de un jugador en un equipo ha de empeorar el anterior. En todo caso, la dirección deportiva del Málaga no está por la labor de reeditar este tipo de experiencias, pese a que el mercado ofrece varias opciones para ello y el entorno del club parece alentar el regreso de alguno de los exmalaguistas.

El pasado verano se planteó la opción de Samu Castillejo, que se ha pasado toda la última campaña sin equipo (jugó la 2023-24 en el Sassuolo). Más allá de que LaLiga suele ofrecer reparos a la llegada de jugadores con fichas de nivel medio-alto a conjuntos de categorías inferiores, el malagueño era proclive a bajar su sueldo, y un ejemplo muy parecido es la llegada de Suso desde el Sevilla al Cádiz.

El pasado verano Samu Castillejo ya se dejó querer por el Málaga, y en este vuelven a repetirse determinadas situaciones

En todo caso, este verano hay cuatro exmalaguistas que acaban contrato y podrían encajar en las necesidades del equipo. Bien distinto es que alguna de estas opciones se analice y se negocie. Otra de las posibilidades era la del portero Gonzalo Crettaz, en el caso de que finalmente Carlos López salga cedido, pero el hispano-argentino, que salió del Málaga en 2021 y llegó a disputar tres partidos con el primer equipo, ha dejado el Castellón para marcharse al NEC Nimega.

Quienes no tienen destino de momento son Luis Muñoz (Cartagena), Genaro (Córdoba), Portillo (Oviedo) y Joaquín (Huesca). El primero de ellos ha sido quizás el jugador más destacado en el descendido Cartagena, a pesar de que acabó la temporada lesionado (no jugó desde febrero, operado del ligamento lateral de una rodilla). Polivalente y muy baqueteado en la categoría de plata del fútbol español, se desconoce todavía si se marchará a otro equipo de Segunda División o si apuntará al extranjero o Primera RFEF, porque acaba contrato con el cuadro murciano.

Ampliar Portillo, en un entrenamieto con el Oviedo. ÁLEX PIÑA

En una situación similar está otro medio centro, este uno de los protagonistas del ascenso a Segunda del Málaga, Genaro, que ha tenido muy poco protagonismo en el Córdoba el pasado curso, pero que sigue dejando un buen recuerdo entre un elevado número de aficionados. Él se deja querer con mensajes afectuosos hacia su exequipo.

Uno de los perfiles que menos se ajustan al modo de actuar de la actual dirección deportiva es el de Portillo, que luchará este sábado por el ascenso del Oviedo, al que se incorporó en noviembre (con contrato únicamente hasta este mes), aunque en honor a la verdad está gozando de muy pocos minutos en los últimos partidos. A sus 35 años, su edad parece obrar en contra, pero puede conseguir un hito si su equipo sube a Primera, el quinto de su carrera a la máxima categoría. De alguna manera, es también un aval, porque el Málaga persigue el mismo objetivo.

Ampliar Joaquín, con el Huesca. SUR

Finalmente, Joaquín ha acabado su vinculación con el Huesca y busca destino. Es otro de los futbolistas que no oculta su deseo de volver a Málaga. Ha acabado su mejor campaña en números en Segunda, con siete goles y tres asistencias en el Huesca, estas cifras tienen más valor si se tiene en cuenta que jugó 1.678 minutos solamente (el equivalente a menos de veinte partidos completos), pero su primera etapa en el cuadro de La Rosaleda, marcada por la pandemia, fue discreta, con dos dianas y cuatro asistencias en 1.701 minutos.

Finalmente, no ha jugado en la primera plantilla, pero sí en la cantera, y es malagueño el guardameta Salvi Carrasco, que podría dejar el Tenerife, descendido a Primera RFEF, pese a que tiene un año más de contrato, y podría asumir ese rol de competir con Alfonso Herrero en el día a día para que el toledano no se pueda relajar.