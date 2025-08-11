Melero López aclara al Málaga la nueva norma de los ocho segundos para sacar de puerta

La semana previa al comienzo de la Liga encierra una seria de actividades que se repiten cada temporada, como la visita a la Patrona del ... Deporte, la Divina Pastora, que será este jueves, y también una charla arbitral centrada en la actualización de normas, que ha tenido lugar este lunes en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda, antes de la sesión de entrenamiento de la plantilla.

El encargado de dirigirse a los jugadores y técnicos fue, una vez más, el mejor colegiado malagueño del momento, Mario Melero López, que la pasada campaña se retiró del arbitraje a pie de campo, pero que esta temporada ingresa en el equipo de especialistas del VAR para partidos de Primera y Segunda División.

La principal novedad y preocupación de los jugadores giró en torno al mismo tema, la nueva norma de los ocho segundos, como tiempo máximo para que saquen los porteros al acabar una acción. Ahora bien, este cambio encierra muchos matices. La mayor duda que puede generar es cuándo comenzará esa cuenta atrás.

La cuenta atrás para poder pitar infracción por excederse en el tiempo de saque empezará cuando el portero tenga el balón completamente bajo su control y no esté sometido a presión

En las sesiones de actualización que han tenido los árbitros con el Comité Técnico se ha dejado claro que la cuenta atrás se aplicará cuando el portero tenga el balón completamente bajo su control y no esté sometido a presión. Será entonces cuando los trencillas empezarán a controlar esta cuestión con el objeto de que no haya pérdidas de tiempo y se potencie la fluidez en el juego.

Lo más importante, que se le ha trasladado a los malaguistas, es que el árbitro levantará el brazo en señal de que está aplicando este control a partir de la cuenta atrás de los últimos cinco segundos, para advertir a los equipos y público en la grada. En caso de infracción habrá córner en contra del equipo que la cometa. A la segunda se aplicará una advertencia adicional al saque de esquina por parte del colegiado, y en caso de que se dé una tercera se sancionará también con una tarjeta amarilla (al portero infractor).

Ampliar Otro momento de la charla arbitral para aclarar conceptos de este lunes. MALAGACF

Los jugadores del cuadro blanquiazul y los técnicos participaron de forma muy activa en la charla. También se interesaron por el capítulo casi siempre más polémico en la competición que es el de las manos, aunque en esta materia la reglamentación se mantiene sin ninguna novedad castigando de forma genérica las manos intrusivas, que ocupan espacios no naturales. Además, se insistió en el castigo a los agarrones persistentes u ostensibles, algo en lo que el Comité Técnico de Árbitros quiere insistir especialmente esta campaña.

Al margen de los ocho segundos de cuenta atrás para el saque de los porteros (una vez acabe la acción previa y tengan ya el esférico controlado y sin presión), la otra novedad es que ya habrá cuerpos totalmente diferenciados de árbitros VAR y de los que actúan a pie de campo. Entre los primeros habrá un total de quince (entre ellos Melero López) y se repartirán los 21 partidos del fin de semana entre Primera y Segunda, porque estarán indistintamente en las dos categorías. En la campaña anterior aún coexistían jueces en los dos escenarios (campo y sala VOR).