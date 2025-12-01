Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juan Francisco Funes, en el área técnica en el choque del sábado en Valladolid. AGENCIA LOF

La 'media inglesa' avala a Funes

Sus cuatro puntos en dos partidos en su inicio al frente del Málaga le respaldan cara al entorno, pero el juego del equipo no acaba de repuntar

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:05

Comenta

El resultadismo invade casi siempre cualquier análisis que se haga en el fútbol de élite. Otra cosa es que sirva a largo plazo para justificar ... la nueva etapa en el Málaga tras la apuesta del club por Juan Francisco Funes para entrenar a la primera plantilla, De momento, la 'media inglesa' avala de forma indiscutible al lojeño. Se ganó en casa (con un gol postrero para el 3-2 al Mirandés) y se empató fuera (1-1 en Valladolid). El promedio es tan notable que de mantenerlo lo que queda de temporada, cinco jornadas más de primera vuelta y toda la segunda, se iría a los 72 puntos al final del torneo, cifra que asegura al menos disputar la fase de ascenso (basta repasar las clasificaciones de las últimas campañas) y, en algunos casos, hasta el ascenso directo a Primera.

