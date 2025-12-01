La 'media inglesa' avala a Funes

El resultadismo invade casi siempre cualquier análisis que se haga en el fútbol de élite. Otra cosa es que sirva a largo plazo para justificar ... la nueva etapa en el Málaga tras la apuesta del club por Juan Francisco Funes para entrenar a la primera plantilla, De momento, la 'media inglesa' avala de forma indiscutible al lojeño. Se ganó en casa (con un gol postrero para el 3-2 al Mirandés) y se empató fuera (1-1 en Valladolid). El promedio es tan notable que de mantenerlo lo que queda de temporada, cinco jornadas más de primera vuelta y toda la segunda, se iría a los 72 puntos al final del torneo, cifra que asegura al menos disputar la fase de ascenso (basta repasar las clasificaciones de las últimas campañas) y, en algunos casos, hasta el ascenso directo a Primera.

Sin embargo, las sensaciones del juego no apuntan en la misma dirección que esa ilusionante 'media inglesa'. No son muchas las variantes de juego ni de la alineación observables, y hay comportamientos, tendencias y problemas que se siguen manteniendo. Para empezar, el Málaga volvió a reincidir ante el Mirandés en su dificultad para manejarse con marcador a favor, incluso con ventaja amplia, de 2-0, que casi se le escapa, y ganó en el añadido, a escasos segundos del final.

El equipo malaguista ha invertido con Funes por dos veces su tendencia: suma en los descuentos y ya no pierde fuera de casa

Tampoco en Valladolid el sábado se vivió un giro diametral en la forma de afrontar una cita fuera de casa, donde está el foco cara a que el equipo reaccione en la Liga, después de seis derrotas seguidas a domicilio. El Málaga se hipotecó ya en el minuto 5, con un grave error de Alfonso Herrero perdiendo el balón. Y las sensaciones fueron muy pobres en el primer tiempo y el arranque del segundo.

Sin embargo, el Málaga de Funes ha invertido la tendencia por dos veces: primero, ante el Mirandés, sacó tajada de un descuento, porque en los minutos de añadido el equipo ya se había dejado antes la friolera de seis puntos, uno en Huesca, tres en Castellón y dos ante el Córdoba y, en segundo lugar, ya no se pierde fuera y se suma puntos, a lomos del acierto de un Adrián Niño estelar cada vez que se le ofrece la oportunidad de rematar.

Es el mismo Niño que estuvo siete partidos ausente y en otros tres lejos de su mejor forma (ante el Cádiz se fue a la media hora porque su tobillo no daba para más y en las dos citas previas al choque ante el Mirandés jugó minutos sueltos tras su larga inactividad), lo que lastró el final de la etapa de Pellicer.

Ampliar Una estirada de Alfonso Herrero, en el duelo del sábado. AGENCIA LOF

El cambio de tendencia y la 'media inglesa' son impepinables, aunque la serie de victorias locales y empates fuera cuando cobra realmente valor es si se mantiene en un periodo prolongado. Ambas realidades dan credenciales a Funes, recibido con suma frialdad por la masa social tras su nombramiento. Era vital que los resultados le respaldaran y así se ha producido. Sin embargo, a medio y largo plazo las miras se centrarán más en el juego, en el fútbol, como pilar clave de la mejora.

En este capítulo, el Málaga sigue teniendo mucho margen para crecer. Sigue lastrado por el alto número de ausencias, un mal endémico que a fuerza de perpetuarse parece haber perdido valor como argumento de descarga. Ahora bien, entre las ocho ausencias el sábado en Pucela ya había mayoría de jugadores sin un gran peso, más allá de los lesionados de larga duración Álex Pastor, Luismi y Ramón (si este recupera su mejor versión). Moussa, Ochoa, Dorrio y Brasanac son futbolistas de complemento en la plantilla, y Juanpe estaba a ese nivel, aunque sus buenos minutos esta campaña le han otorgado otra jerarquía en el equipo.

La etapa de Funes se salda con un once más definido. Repitió alineación en sus dos citas, sin recuperar a Murillo y Montero tras su sanción

La etapa de Funes se salda de momento también con un once más definido. Repitió alineación en sus dos citas, sin recuperar a Murillo y Montero tras su sanción. Otra novedad es el empeño en la salida del balón desde atrás, que como efecto colateral produjo el error grave de Alfonso Herrero en el gol del sábado. Jugadores como Recio, Galilea, Puga, Dotor e Izan Merino son los grandes beneficiados con el nuevo entrenador, que ha sacrificado a Rafita para que, en la medida de lo posible, juegue con el filial.

La 'media inglesa' ha actuado como bálsamo, pero no se puede olvidar que el Málaga sigue con un solo punto de colchón sobre la zona de descenso. No obstante, la igualdad en la clasificación no lo tiene descolgado tampoco de los puestos de 'play-off', que están a seis puntos, barrera subsanable aún en plena primera vuelta. Tras el paréntesis copero del miércoles (20.00 horas) en Talavera, la cita del lunes 8 (20-30) en Martiricos ante un Zaragoza en zona de descenso ha de resultar muy esclarecedora.