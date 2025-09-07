Malestar en el Málaga ante la ausencia de Niño en el primer compromiso de la sub-21

«De Adrián Niño no voy a hablar, porque mejor no hablar. Todos los equipos necesitamos a todos los jugadores y que al final no ... cuenten con él... Estoy muy enfadado». De alguna forma el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer trató de pillarse la lengua antes de decir algo más grave, pero también exteriorizó su malestar con la ausencia de su delantero en el primero de los dos compromisos de la selección sub-21, que ha arrancado la fase de clasificación para el Europeo de la categoría, en Serbia y Albania en 2027.

Niño debutó en una lista en esta categoría, coincidiendo con una nueva etapa, con el estreno de seleccionador (David Gordo por Santi Denia) y el clásico relevo brusco generacional de inicios de campaña y cuando arranca una fase de clasificación. La citación era de 24 jugadores y sólo puede haber nueve suplentes, de forma que Niño, con una competencia elevada en el ataque (los Pablo García, Mayenda, Iker Bravo, Gonzalo García, Fer López o Joel Roca), no se sentó ni en el banquillo en Los Pajaritos (Soria) ante Chipre (3-0). Tampoco estuvo el esteponero Esquivel (Atlético Madrileño), como tercer portero. Sin embargo, se espera que ambos puedan jugar o al menos ir convocados este martes (19.00 horas, Teledeporte) ante Kosovo en Pristina.

Adrián Niño, fichado por cuatro temporadas en el primer pago en traspaso del Málaga en muchos años (cerca de 400.000 euros), brilló en la pretemporada y marcó el primer tanto liguero del equipo, ante el Eibar. Entre duelos amistosos y oficiales, suma cuatro, todos al primer toque, pero no fue titular ya en la tercera jornada, en Las Palmas (participó después) y se perdió lógicamente el derbi del sábado ante el Granada (2-2).

Pellicer, que tuvo a un Chupete bigoleador y que ya puede contar con Jauregui (debutante este fin de semana), dispone de al menos otras dos opciones para el ataque, pero se lamentó de la ausencia de minutos para Niño y de la contradicción que supone que se compita en Segunda coincidiendo con una ventana FIFA de selecciones.

«Que la Segunda no pare nos perjudica a los que queremos fomentar el desarrollo de los jóvenes. Creo que nos tienen que cuidar un poco más por el bien del fútbol español», se quejó Loren Juarros

De hecho, ninguna de las segundas categorías de las grandes ligas europeas programa nunca jornadas en estas fechas. A pesar de que hay numerosos huecos entresemana para salvar este problema, LaLiga, la RFEF y los clubes no terminan de dar el paso de reajustar el calendario. La cifra de ausencias en estos días se ha acercado a los 30 jugadores de quince clubes de los veintidós. Algunos como el Racing y Las Palmas, con cuatro bajas por este denominado 'virus FIFA'.

El director deportivo malaguista, Loren Juarros, ya se refirió el jueves a esta circunstancia. «Creemos que tanto la Federación como LaLiga deben tomar alguna medida. Que la Segunda no pare nos perjudica a los que queremos fomentar el desarrollo de los jóvenes. Creo que nos tienen que cuidar un poco más por el bien del fútbol español», dijo. Y pese a que Izan Merino no fue citado a dos amistosos ante Francia con la sub-20, subsisten dudas aún sobre si se evitará al final que acuda del 27 de este mes al 19 de octubre al Mundial, en Chile, al ser ya una convocatoria oficial