Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Niño firma un autógrafo, a su llegada a la concentración de la sub-21 en Las Rozas (Madrid). RFEF

Malestar en el Málaga ante la ausencia de Niño en el primer compromiso de la sub-21

«Mejor no hablar... estoy muy enfadado», dejó caer Pellicer ante la pérdida del atacante en el derbi ante el Granada, cuando este no entró entre los 20 convocados el viernes con la selección ante Chipre

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:45

«De Adrián Niño no voy a hablar, porque mejor no hablar. Todos los equipos necesitamos a todos los jugadores y que al final no ... cuenten con él... Estoy muy enfadado». De alguna forma el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer trató de pillarse la lengua antes de decir algo más grave, pero también exteriorizó su malestar con la ausencia de su delantero en el primero de los dos compromisos de la selección sub-21, que ha arrancado la fase de clasificación para el Europeo de la categoría, en Serbia y Albania en 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  7. 7 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  8. 8 Ensayo peatonal de la calle Victoria en Málaga tras más de dos meses cerrada al tráfico
  9. 9

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  10. 10 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Malestar en el Málaga ante la ausencia de Niño en el primer compromiso de la sub-21

Malestar en el Málaga ante la ausencia de Niño en el primer compromiso de la sub-21