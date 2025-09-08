El Málaga-Granada arrasa en las audiencias: 236.000 espectadores de media

La apuesta de las televisiones autonómicas por el fútbol esta temporada comienza a dar sus frutos. En el primer partido del Málaga televisado en Canal ... Sur, el atractivo derbi andaluz (2-2, sábado a las 21.00) y que tuvo de todo, fue todo un éxito en materia de audiencias: en la televisión regional, el encuentro tuvo una media de 187.000 espectadores (12,1% de share) y 49.000 en el canal La Liga Hypermotion TV (0,6%), con cerca del medio millón de personas sintonizando en algún momento con el choque (498.000). Fue el partido con más público del fútbol español este fin de semana (con 26.601 asistentes, supera el duelo en Riazor entre el Deportivo y el Sporting) y uno de los de mayor audiencia de Segunda División de los últimos años.

Dos equipos de ciudades grandes (Málaga capital cuenta con casi 600.000 habitantes y la provincia 1,7 millones, por los 232.000 de la ciudad de Granada y casi un millón en toda la provincia), de una importante masa social (la del Málaga continúa al alza con la fiebre malaguista, mientras que el Granada cuenta con su segundo mejor registro de abonados histórico en Segunda División), el enfrentamiento regional entre dos clubes que llegaban en rachas opuestas y un horario propicio (un sábado a las 21.00 horas, considerado actualmente dentro del 'prime time' en España) fueron una combinación totalmente ganadora. Si a todos estos alicientes se les suma un partido atractivo (con cuatro goles, cierta dosis de polémica arbitral y las fluctuaciones en el marcador), el éxito televisivo estaba garantizado.

No cabe duda de que un factor diferencial para que se diera este gran índice de audiencia es el hecho de que no hubiera fútbol de Primera División por el parón de selecciones. El incremento en los espectadores para los partidos de la categoría de plata en estas fechas FIFA es el principal argumento que se emplea para que Segunda siga jugándose (España es el único país que no para dentro de las cinco grandes), si bien hay futbolistas en muchos equipos que deben marcharse durante estos periodos. La segunda categoría del fútbol británico, la Championship, sí que para durante la ventana de partidos internacionales aun contando con más equipos que Segunda División (dos más, 24, por lo que hay cuatro jornadas más), pero esta competición comienza varias semanas antes.

Loren Juarros, en su última intervención pública, fue preguntado por este asunto, ya que el Málaga es uno de los clubes que a menudo pierde algún futbolista en el parón (Adrián Niño se fue con la selección sub-21 y puede ser que Izan Merino se marche con la sub-20 cerca de un mes por el Mundial de la categoría), señalando que el 'no parón' en Segunda División perjudica a los clubes que apuestan por el talento joven (y el que no es joven, recordando el caso de Luis Suárez con Colombia para los 'play-off' en el Almería) y que afecta a la planificación deportiva de una entidad. También es importante destacar que continuar con el desarrollo de la Liga en estas ventanas FIFA es una decisión que cada año aprueban los clubes. La temporada pasada, de hecho, esta confección del calendario no tuvo ningún voto en contra.