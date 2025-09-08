Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Larrubia, Chupete y Joaquín celebran el segundo gol frente al Granada, en el que intervinieron los tres. Marilú Báez

El Málaga-Granada arrasa en las audiencias: 236.000 espectadores de media

El promedio en Canal Sur fue de 187.000 televidentes más otros 49.000 en La Liga Hypermotion TV, con cerca de medio millón de personas conectaron con el encuentro en algún momento, y fue el partido con mayor afluencia de público del fin de semana (26.601 asistentes a La Rosaleda)

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:11

La apuesta de las televisiones autonómicas por el fútbol esta temporada comienza a dar sus frutos. En el primer partido del Málaga televisado en Canal ... Sur, el atractivo derbi andaluz (2-2, sábado a las 21.00) y que tuvo de todo, fue todo un éxito en materia de audiencias: en la televisión regional, el encuentro tuvo una media de 187.000 espectadores (12,1% de share) y 49.000 en el canal La Liga Hypermotion TV (0,6%), con cerca del medio millón de personas sintonizando en algún momento con el choque (498.000). Fue el partido con más público del fútbol español este fin de semana (con 26.601 asistentes, supera el duelo en Riazor entre el Deportivo y el Sporting) y uno de los de mayor audiencia de Segunda División de los últimos años.

