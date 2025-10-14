El Málaga-Deportivo, la retransmisión deportiva más vista del domingo

El Málaga-Deportivo, con 116.000 espectadores en las cadenas televisivas de pago que emitieron el partido (La Liga Hypermotion TV a través de las ... diversas plataformas y operadores, y Fútbol 2) fue la retransmisión deportiva de mayor audiencia del domingo. Superó en telespectadores al otro duelo importante de Segunda División, el Sporting-Racing de las 18.30, que tuvo 105.000, y el Estados Unidos-Marruecos que se emitió en abierto en Teledeporte, que tuvo 95.000.

Para este gran dato de audiencia, evidentemente influyó que no hubo fútbol en Primera División. Además, el partido de España ante Georgia (3.447.000 en La 1) y el de la selección española frente a Colombia de los cuartos de final del Mundial sub-20 (325.000 en Teledeporte) fueron el día anterior. Pero no deja de ser un gran indicador de lo atractivo del encuentro en La Rosaleda.

Si las televisiones autonómicas de estos clubes (Canal Sur y TVG) hubieran dado el partido, quizá estaríamos hablando de uno de los encuentros más vistos de Segunda División este curso. El único partido del Málaga que ha sido emitido en abierto, el derbi ante el Granada, tuvo 283.000.