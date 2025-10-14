Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del Málaga-Deportivo en La Rosaleda del pasado domingo. Ñito Salas

El Málaga-Deportivo, la retransmisión deportiva más vista del domingo

El duelo liguero tuvo 116.000 espectadores en las cadenas de pago, superando al Sporting-Racing en estas televisiones y al Estados Unidos-Marruecos del Mundial sub-20 en Teledeporte

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 14 de octubre 2025, 12:08

Comenta

El Málaga-Deportivo, con 116.000 espectadores en las cadenas televisivas de pago que emitieron el partido (La Liga Hypermotion TV a través de las ... diversas plataformas y operadores, y Fútbol 2) fue la retransmisión deportiva de mayor audiencia del domingo. Superó en telespectadores al otro duelo importante de Segunda División, el Sporting-Racing de las 18.30, que tuvo 105.000, y el Estados Unidos-Marruecos que se emitió en abierto en Teledeporte, que tuvo 95.000.

