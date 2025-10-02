El Málaga-Deportivo, declarado de alto riesgo
El duelo en La Rosaleda, que se celebrará el 12 de octubre a las 21.00, ha recibido esta consideración, como también sucedió en el duelo en casa contra el Cádiz
Málaga
Jueves, 2 de octubre 2025, 16:55
El partido entre el Málaga y el Deportivo del domingo 12 de octubre (21.00 horas) ha sido catalogado como de alto riesgo por la ... Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
Hay que recordar que el anterior duelo entre ambos equipos en Riazor también recibió esta consideración. A pesar de ello, se produjeron incidentes de todas formas el día anterior en La Coruña y en los prolegómenos del choque. Se propuso una sanción a 143 ultras malaguistas por estos episodios. También lo fue el último duelo en casa, ante el Cádiz, por el historial previo en otros partidos entre clubes.
Antiviolencia suele incluir esta previsión de 'Alto Riesgo' en el dispositivo de seguridad de las fuerzas policiales, a menudo incrementando el número de efectivos, cara a posibles incidentes entre grupos ultras de diferente signo político, que suelen citarse en redes sociales, como es el caso de estos dos equipos.
