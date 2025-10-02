Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Pastor busca dar un pase a un compañero, con David Mella replegando, en el último Málaga-Deportivo. SUR

El Málaga-Deportivo, declarado de alto riesgo

El duelo en La Rosaleda, que se celebrará el 12 de octubre a las 21.00, ha recibido esta consideración, como también sucedió en el duelo en casa contra el Cádiz

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:55

Comenta

El partido entre el Málaga y el Deportivo del domingo 12 de octubre (21.00 horas) ha sido catalogado como de alto riesgo por la ... Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  4. 4

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  5. 5 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  6. 6 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  7. 7

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  8. 8 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  9. 9

    El restaurante Óleo renace en el Soho
  10. 10 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga-Deportivo, declarado de alto riesgo

El Málaga-Deportivo, declarado de alto riesgo