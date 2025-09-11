El Málaga apunta a una zona media-baja liguera por valoración de su plantilla

El Málaga, pese a que existe cierto consenso sobre el acierto de los fichajes de este verano, parte sólo en una zona media-baja de ... la competición en Segunda en cuanto a la tasación que efectúa la prestigiosa web Transfermarkt. Según la misma, es la decimocuarta mejor de toda la categoría, con 14,9 millones de euros, apenas un tercio de la de Las Palmas (41,45), pese a que fue capaz de ganar hace poco en su visita al Estadio Gran Canaria (0-1), que ocupa el segundo lugar, por debajo aún de la del Almería, con 52,6 .

La primera impresión que puede otorgar estos datos es que la valoración es muy subjetiva, aunque se establece por un algoritmo complejo. Además, la misma no tiene por qué condicionar el rendimiento de un equipo, que ya se sabe que es algo que depende numerosas variables, en un deporte muy propenso a las sorpresas, pero menores en un campeonato de regularidad.

Yeremay (Deportivo) Con 15 millones de tasación, es la más alta de Segunda División. El club ha rechazado ofertas de hasta 30 millones de euros

De hecho, si nos atenemos a la valoración de Transfermarkt de los equipos de la temporada anterior, quince de los veintidós, la gran mayoría, acabaron la competición sin un desfase de más de cuatro posiciones en la tabla final respecto al baremo de esta web (que tasa el nivel teórico de sus equipos). Las excepciones fueron siete. Cuatro de ellas para mejorar sensiblemente en cuanto a rendimiento sobre el potencial previsto: el Huesca, diez posiciones más arriba (de decimoctavo a octavo); el Deportivo, siete (de decimoquinto en la tasación a séptimo en la Liga); y el Mirandés y el Córdoba, que crecieron en seis puestos (del décimo al cuarto y del vigésimo al decimocuarto, respectivamente). Bajaron el Almería (de primero a sexto), el Granada (de segundo a séptimo) y el Zaragoza (el que más decepcionó, de sexto a decimoctavo).

En el caso del Málaga, la pasada campaña partió como el decimonoveno equipo mejor valorado, el cuarto por la cola, y concluyó el torneo decimosexto, tres posiciones más arriba. La cifra exacta entonces era de 14,4 millones, de forma que no ha cambiado demasiado respecto a los 14,9 actuales.

Montero El central fichado este verano procedente del Racing es el de valoración más elevada en el Málaga, con 1,8 millones de euros

¿Significa esto que el Málaga está abocado a moverse en una zona media este campeonato? El tiempo dictará sentencia, pero ahora mismo el equipo es sexto, mucho más arriba de lo que se podía esperar a tenor de la tasación, pero sólo con cuatro jornadas celebradas, muy lejos aún de la línea de meta. El único conjunto que ha logrado el pleno de puntos, el Racing (doce de doce), parte con la quinta mejor plantilla, que valdría 34,50 millones.

Sin embargo, el jugador más cotizado de todos los que militan en la categoría es el extremo canario Yeremay Hernández, del Deportivo, tasado en 15 millones y por el que el club ha hecho una fuerta apuesta por su continuidad, con un contrato propio de Primera División (en torno al millón de euros de ficha) y desoyendo ofertas de hasta 30 millones de euros (incluyendo variables) del Sporting de Portugal este verano.

Lobete El extremo o medio punta, sin ser fijo en el once malaguista, es el segundo con mejor tasación a día de hoy, con 1,2 millones

La web Transfermarkt efectúa una tasación total de las plantillas, pero también un valor promedio por jugador, producto del coeficiente entre la cotizaciónl y el número de futbolistas. En este sentido, el Málaga perdería dos posiciones para caer a la decimosexta plaza, con 532.000 euros de valor medio de cada jugador. Sale perjudicado por el hecho de disponer de 28 efectivos (se cuentan los 27 con capacidad de competir y Álex Pastor, no inscritos pero con contrato). Con igual número de futbolistas sólo aparecen el Huesca, próximo rival, y Las Palmas, y el resto de equipos tienen 26 jugadores o menos.

El equipo con menor tasación es la Real Sociedad B, algo que resulta lógico en su condición de único filial en Segunda y de recién ascendido, con sólo dos fichajes en el mercado. Su valor es solamente de 6,95 millones, pese a la proyección de varios jugadores en sus filas.

El equipo con mayor tasación es el Almería, con 52,60 millones, y el que menos, la Real Sociedad, con solamente 6,95 millones

¿Y quiénes son los mejor valorados en el Málaga? El más alto es Montero, con 1,8 millones, seguido por Lobete, pese a que este no es titular fijo, con 1,2. A continuación, un cuarteto de futbolistas (Joaquín, Dotor, Larrubia e Izan Merino) con un millón, por delante del internacional sub-21 Adrián Niño, con 800.000 euros.

El informe de Transfermarkt revela otros dos datos. El Málaga es el equipo con más canteranos, tras la Real B, con doce, y el séptimo con una media de edad más baja, con 25,8 años. Son aún más noveles el Granada, el Racing, el Valladolid, el Andorra, el Mirandés y la Real B, esta con 21,3 años.

TODAS LAS TASACIONES

1º Almería: 52,60 millones de euros.

2º Las Palmas: 41,45

3º Deportivo: 38,70

4º Racing: 34,50

5º Zaragoza: 28,75

6º Valladolid: 27,50

7º Sporting: 26,30

8º Leganés: 25,65

9º Granada: 18,90

10º Eibar: 18,65

+. Burgos. 18,65

12º Cádiz. 17,68

13º Mirandés. 15,85

14º Málaga: 14,90

15º Albacete: 14,40

16º Castellón: 13,70

17º Córdoba: 13,60

18º Huesca: 12,00

19º Cultural Leonesa: 11,90

20º Ceuta: 10,20

21º Andorra: 9,05

22º Real Sociedad B: 6,95