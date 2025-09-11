Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La plantilla malaguista, con Chupete al frente, en un entrenamiento reciente en La Rosaleda. SALVADOR SALAS

El Málaga apunta a una zona media-baja liguera por valoración de su plantilla

Transfermarkt la sitúa como la decimocuarta en Segunda esta campaña, y la competición a la postre suele situar a los equipos cerca de esta tasación

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:34

El Málaga, pese a que existe cierto consenso sobre el acierto de los fichajes de este verano, parte sólo en una zona media-baja de ... la competición en Segunda en cuanto a la tasación que efectúa la prestigiosa web Transfermarkt. Según la misma, es la decimocuarta mejor de toda la categoría, con 14,9 millones de euros, apenas un tercio de la de Las Palmas (41,45), pese a que fue capaz de ganar hace poco en su visita al Estadio Gran Canaria (0-1), que ocupa el segundo lugar, por debajo aún de la del Almería, con 52,6 .

