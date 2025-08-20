El Málaga supera en 50 abonos su previsión y establece un nuevo récord de socios: 26.600

El malaguismo está más presente e involucrado que nunca con el club. Así lo vuelven a refrendar las cifras una temporada más. Este miércoles, durante ... la comparecencia que realizó el director general de la entidad, Kike Pérez, durante la visita a la caseta de Cervezas San Miguel, en la Feria del Centro, éste comunicó que se ha batido un nuevo récord de abonados.

En concreto, se ha ampliado este número en 50 socios, que elevan el total de abonados a 26.600 frente a los 25.550 de la pasada campaña. A pesar de que el coste de estos carnés se incrementó en un 10% para la presente temporada, la afición ha demostrado su completo apoyo, con la renovación de más de 25.200 abonados, o lo que es lo mismo, el 95% de los socios.

Así lo ha asegurado Kike Pérez: «Nosotros este año vamos a tener 26.600 abonados. En el día de hoy hemos terminado de llamar a todos. A los que no pudimos llamar la semana pasada, ya se les ha detraído el importe correspondiente al partido del Eibar y estamos muy satisfechos con este nuevo récord de abonados. Lo afrontamos con con la mayor responsabilidad e ilusión».

Así las cosas, el club se queda con menos de 3.500 localidades disponibles para poner a la venta en cada partido. Cabe señalar que, después del Dépor, que ha fijado sulímite de abonados en 28.000 (a día de hoy son 26.486), el Málaga será este curso el segundo equipo de Segunda División con mayor cifra de socios, al igual que el pasado año.