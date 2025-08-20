Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

MIGUE FERNÁNDEZ
Málaga CF

El Málaga supera en 50 abonos su previsión y establece un nuevo récord de socios: 26.600

El director general, Kike Pérez, dio a conocer la cifra, que coloca de nuevo al Málaga como el segundo equipo de la categoría con más abonados

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:13

El malaguismo está más presente e involucrado que nunca con el club. Así lo vuelven a refrendar las cifras una temporada más. Este miércoles, durante ... la comparecencia que realizó el director general de la entidad, Kike Pérez, durante la visita a la caseta de Cervezas San Miguel, en la Feria del Centro, éste comunicó que se ha batido un nuevo récord de abonados.

